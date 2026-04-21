Fabio Capello, leyenda italiana: "El fichaje de Bernardo Silva tendría el mismo impacto que Pirlo en la Juventus"

Los rumores del mercado de fichajes cobran cada vez más importancia, sobre todo en este tramo final de temporada en el que los equipos empiezan ya a planificar la próxima campaña 26/27. En ese sentido, dos de los culebrones más importantes del verano los protagonizarán Bernardo Silva y Robert Lewandowski.

El primero de ellos es uno de los objetivos del FC Barcelona. Bernardo Silva anunció hace unos días que abandonará el Manchester City a final de temporada una vez finalice su contrato con la entidad 'cityzen'. Con la carta de libertad bajo el brazo, el portugués, a sus 31 años, podrá poner rumbo allí donde quiera. Y en ese escenario aparecen clubes como el propio Barça o la Juventus.

Sobre el nuevo rol que podría tener Bernardo Silva en caso de recalar en la Serie A se pronunció Fabio Capello. La leyenda del fútbol italiano dio las claves para que la 'Vecchia Signora' vuelva a pelear por el Scudetto. Y una de ellas sería el fichaje del centrocampista luso, a quien quiso comparar con Pirlo.

Bernardo Silva y el 'caso Pirlo'

"Los análisis de final de temporada no deberían basarse en la clasificación de la liga, sino en lo que se necesita para volver a ganar. Clasificarse para la Champions League debe ser un objetivo mínimo, pero la Juventus necesita volver a competir para ganar el Scudetto", dijo en declaraciones para 'La Gazzetta dello Sport'.

Bernardo Silva, con la Champions League / Man City

Y dejó claro Capello que "no se necesitan cinco o seis fichajes, con dos o tres es suficiente, pero deben ser de primera categoría, preferiblemente campeones". Ahí es donde encajaría Bernardo Silva: "Se barajan muchos nombres, pero yo me decantaría sin duda por Kim del Bayern, además de Bremer y Bernardo Silva, cuyo contrato con el Manchester City está a punto de expirar".

Cree Capello que la llegada de Bernardo Silva sería un golpe de autoridad para la Juventus, a la altura del fichaje de Andrea Pirlo en su día: "El portugués siempre está en el lugar adecuado y, a sus 31 años, aún puede cambiar el equilibrio de poder en Italia: es un fichaje que podría tener el mismo impacto que Pirlo en la Juventus campeona de Conte".

Lewandowski y el Milan

También tuvo tiempo Capello para hablar de otro de sus exequipos en su etapa como jugador: el Milan. El conjunto 'rossonero' se ha mostrado atento en los últimos días en Robert Lewandowski a la espera de que se aclare su futuro. Sin embargo, Capello no ve muy clara su llegada a Italia.

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"Yo me lo pensaría dos veces antes de fichar a Lewandowski. No se pierde el olfato goleador, ni siquiera a los 37 o a los 38 años, pero sí la fuerza física. El polaco siempre marca, pero cuando te acercas a los cuarenta es más difícil jugar de delantero que de centrocampista", concluyó Capello, antes de sentenciar a Luka Modric: "Modric ha cargado con la cruz, manteniendo a menudo al Milan en pie, pero me pregunto: si se quedara, ¿podría mantener este nivel a los 41 años?".