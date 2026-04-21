FÚTBOL INTERNACIONAL
Fabio Capello, leyenda italiana: "El fichaje de Bernardo Silva tendría el mismo impacto que Pirlo en la Juventus"
La leyenda del fútbol italiano opinó sobre la posible llegada del portugués y planteó dudas sobre el hipotético fichaje de Lewandowski por el Milan: "Yo me lo pensaría dos veces antes de ficharle; cuando te acercas a los 40..."
Los rumores del mercado de fichajes cobran cada vez más importancia, sobre todo en este tramo final de temporada en el que los equipos empiezan ya a planificar la próxima campaña 26/27. En ese sentido, dos de los culebrones más importantes del verano los protagonizarán Bernardo Silva y Robert Lewandowski.
El primero de ellos es uno de los objetivos del FC Barcelona. Bernardo Silva anunció hace unos días que abandonará el Manchester City a final de temporada una vez finalice su contrato con la entidad 'cityzen'. Con la carta de libertad bajo el brazo, el portugués, a sus 31 años, podrá poner rumbo allí donde quiera. Y en ese escenario aparecen clubes como el propio Barça o la Juventus.
Sobre el nuevo rol que podría tener Bernardo Silva en caso de recalar en la Serie A se pronunció Fabio Capello. La leyenda del fútbol italiano dio las claves para que la 'Vecchia Signora' vuelva a pelear por el Scudetto. Y una de ellas sería el fichaje del centrocampista luso, a quien quiso comparar con Pirlo.
Bernardo Silva y el 'caso Pirlo'
"Los análisis de final de temporada no deberían basarse en la clasificación de la liga, sino en lo que se necesita para volver a ganar. Clasificarse para la Champions League debe ser un objetivo mínimo, pero la Juventus necesita volver a competir para ganar el Scudetto", dijo en declaraciones para 'La Gazzetta dello Sport'.
Y dejó claro Capello que "no se necesitan cinco o seis fichajes, con dos o tres es suficiente, pero deben ser de primera categoría, preferiblemente campeones". Ahí es donde encajaría Bernardo Silva: "Se barajan muchos nombres, pero yo me decantaría sin duda por Kim del Bayern, además de Bremer y Bernardo Silva, cuyo contrato con el Manchester City está a punto de expirar".
Cree Capello que la llegada de Bernardo Silva sería un golpe de autoridad para la Juventus, a la altura del fichaje de Andrea Pirlo en su día: "El portugués siempre está en el lugar adecuado y, a sus 31 años, aún puede cambiar el equilibrio de poder en Italia: es un fichaje que podría tener el mismo impacto que Pirlo en la Juventus campeona de Conte".
Lewandowski y el Milan
También tuvo tiempo Capello para hablar de otro de sus exequipos en su etapa como jugador: el Milan. El conjunto 'rossonero' se ha mostrado atento en los últimos días en Robert Lewandowski a la espera de que se aclare su futuro. Sin embargo, Capello no ve muy clara su llegada a Italia.
"Yo me lo pensaría dos veces antes de fichar a Lewandowski. No se pierde el olfato goleador, ni siquiera a los 37 o a los 38 años, pero sí la fuerza física. El polaco siempre marca, pero cuando te acercas a los cuarenta es más difícil jugar de delantero que de centrocampista", concluyó Capello, antes de sentenciar a Luka Modric: "Modric ha cargado con la cruz, manteniendo a menudo al Milan en pie, pero me pregunto: si se quedara, ¿podría mantener este nivel a los 41 años?".
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