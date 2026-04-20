Fabián Ruiz, el 'fichajazo' de Luis de la Fuente para el Mundial

El España-Egipto del último parón internacional dejó patente una gran realidad: Luis de la Fuente posee uno de los mejores centros del campo del mundo -o el mejor-, pero cuando los titulares fallan el equipo se resiente. Porque la dupla Carlos Soler-Pablo Fornals en Cornellà-El Prat no terminó de funcionar como al seleccionador le gustaría. Pero este domingo, el riojano volvió a respirar tranquilo.

En una semana de parón liguero en España por la disputa de la final de la Copa del Rey, Luis de la Fuente centró todas sus miradas en la Ligue 1. Concretamente en el PSG-Olympique de Lyon. Allí regresaba Fabián Ruiz a una convocatoria mucho tiempo después.

El mediocentro español, que cayó lesionado el pasado 20 de enero por una contusión en la rodilla sufrida ante el Sporting CP en la Champions que se complicó y que derivó en una fisura en la rótula, podía volver a vestirse de corto tres meses más tarde.

Fabián Ruiz, jugador del PSG / Europa Press

Luis Enrique ya había avisado en rueda de prensa de la incorporación progresiva al equipo del jugador de Los Palacios y Villafranca y de la posibilidad de que disfrutara de sus primeros minutos desde su lesión: "Está bien. Ha entrenado con el equipo toda la semana, estará en la convocatoria y, si se da, jugará sus primeros minutos". Dicho y hecho.

Fabián Ruiz ingresó al terreno de juego en el minuto 72 sustituyendo a Barcola, con el marcado reflejando un 0-2 en contra con gol y asistencia del madridista Endrick. Le dio 'Lucho' algo menos de veinte minutos a uno de los hombres más importantes del PSG, y el mediocentro respondió con una asistencia. No fue un pase filtrado ni un balón en largo a la espalda de la defensa. Fue una dejada de espaldas para que Kvaratskhelia se sacase de la chistera un derechazo inapelable.

Listo para la Champions... y para el Mundial

No fue muy relevante el mérito de Fabián en el golazo del georgiano, pero poco le debió importar tanto a Luis Enrique como a Luis de la Fuente, que ven como uno de los mejores centrocampistas del mundo está de vuelta con ganas de ser importante en el tramo final de temporada del PSG (con la Ligue 1 y la Champions en juego) y de paso llegar en condiciones óptimas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Si las lesiones no lo impiden, el seleccionador español tendrá a su disposición una de las mejores medulares del torneo, con Pedri, Rodri Hernández (que se retiró con molestias durante el Manchester City-Arsenal) y el propio Fabián dirigiendo la batuta de la Roja, que esperará hasta el final al todavía lesionado Mikel Merino, el cuarto en discordia en la lista de confianza de Luis de la Fuente para el centro del campo español.