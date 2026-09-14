Fabián también quiere el Balón de Oro: "Por títulos, nadie ha hecho mejor temporada que yo"

La gala del Balón de Oro del próximo 26 de octubre promete ser una de las mejores en los últimos años, pues no está nada claro quién es el gran candidato a ganarlo. Hay muchos jugadores que han hecho méritos para llevarse el galardón, y algunos se atreven a proclamarse como ganadores.

En una entrevista con 'L'Équipe', Mbappé dijo: "No veo a ningún jugador mejor que yo la temporada pasada"; Lamine Yamal, en 'Universo Valdano', que "este año el Balón de Oro me lo merecería yo" y el último en dar declaraciones ha sido Fabián Ruiz.

El centrocampista ha sido campeón de la Champions y del Mundial, siendo titular en ambas finales. En una entrevista con 'L'Équipe', fue preguntado si hay jugadores que han hecho mejor temporada que él, a lo que respondió: "Depende. En cuanto a títulos, no. Individualmente, algunos grandes jugadores han tenido temporadas excelentes, y su nivel es innegable".

Al de Los Palacios y Villafranca le preguntaron en qué posición se pondría, y ahí no se quiso mojar: "Mi posición en el Balón de Oro le corresponde decidirlo a los votantes. Lo más importante para mí es ponerme a disposición del equipo, al mismo tiempo que intento formar parte de los mejores. Tuve la suerte de estar entre los 30 nominados el año pasado y espero acabar lo más arriba posible este año. Ya estoy muy agradecido y orgulloso de estar nominado".

El mensaje de Fabián es menos contundente que el de Lamine o el de Mbappé, pero deja claro que, a nivel de trofeos, ha sido el mejor. Eso sí, los criterios de este año priorizan el rendimiento individual y el carácter decisivo por delante de los títulos, algo que no sitúa a Fabián como el gran candidato a ganar el Balón de Oro.

Entre otras cosas, al centrocampista le hicieron quedarse con uno de los grandes títulos que ha ganado: Eurocopa, Mundial o Champions: "Difícil. Un Mundial con tu país es el título más grande que se puede ganar, por su dimensión y sus repercusiones, es algo único. Pero también está la primera Champions con el PSG. Entrar en la historia del club con esta plantilla fue inolvidable. Son dos de los momentos más bonitos de mi carrera" respondió el candidato a ganar el Balón de Oro.