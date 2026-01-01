El exuberante año de Memphis: de señalado a héroe, muchos millones y advertencias públicas

La aventura de Memphis Depay en el Corinthians desafía cualquier historia guionizada. Pasó de ser señalado por su elevadísima ficha y su lujoso estilo de vida, todo ello costeado por un club que atraviesa momentos económicos complicados, a convertirse en pieza clave de varios éxitos y a exigir públicamente que "quien quiera joder al Corinthians, que se vaya". El 2025 de Memphis ha sido una auténtica locura, cargada de billetes y situaciones inverosímiles.

El holandés aterrizó en São Paulo con la alfombra roja puesta y firmó un contrato muy exuberante. Ese acuerdo, bendecido por el anterior presidente del club, posteriormente apartado del cargo, convirtió a Memphis en uno de los futbolistas mejor pagados del continente. Según O Globo, solo en salario, el ex del Barça ha percibido 500.000 dólares mensuales.

Memphis Depay celebra el gol que dio la Copa do Brasil al Corinthians / Andre Coelho

Más allá del sueldo, el año de Memphis ha sido un auténtico festival de primas. Casi tres millones de dólares únicamente en premios deportivos explican por qué su 2025 ha sido más que provechoso: 850.000 dólares por conquistar el Paulistão, 1.140.000 dólares por disputar más del 70 % de los minutos oficiales y 850.000 dólares por levantar la Copa do Brasil. En total, según la fuente citada anteriormente, se ha embolsado más de 10 millones de dólares, sumando salario y primas.

De señalado a héroe

Precisamente ese último título, la Copa do Brasil, la cuarta de la historia del Corinthians, fue conquistado con un gol suyo ante el Vasco da Gama. El club ingresó 18 millones de dólares por aquel título, según el periodista Rodrigo Romano, una cifra clave para la tesorería y también para su delantero estrella, que dejó atrás muchas críticas.

Memphis Depay de Corinthians levanta el trofeo de la Copa de Brasil este domingo, al ganar la final ante el Vasco Da Gama en el Estadio Maracana, en Rio de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho / Andre Coelho / EFE

Su sueldo, su rendimiento, su actitud y su elevadísimo nivel de vida, pagado por el club, le costaron varios rifirrafes con la torcida. Entre otros lujos, Memphis vive en una suite de un hotel de alta gama en São Paulo, con comodidades de todo tipo: servicio de habitaciones, equipo de limpieza, chef privado, lavandería, mayordomo, seguridad privada y un coche blindado con chófer durante las 24 horas del día.La situación llegó a tal extremo que el presidente, Omar Stábile, tuvo que pedirle personalmente que abandonara el hotel y buscara un apartamento más económico, algo que finalmente no ocurrió.

Mensaje claro y directo

Tras levantar el título, Memphis decidió hablar. Sin pelos en la lengua. "La directiva necesita despertar. Que salgan los directivos que están arruinando este club. Este club necesita crecer, necesita luchar por la Libertadores y el Brasileirão cada año, porque los hinchas se lo merecen. Quien quiera joder al Corinthians, que se vaya de este club, que se vaya de la directiva. Este club necesita estructura. Y yo estoy aquí para darle estructura, pero necesito más ayuda", expresó el jugador.

Sin duda, son las palabras de alguien que se siente una pieza fundamental del vestuario y la gran estrella del proyecto. Su 2025 ha sido una montaña rusa de dinero, títulos, críticas y liderazgo. Un año en el que, para bien y para mal, Memphis tampoco ha pasado desapercibido.