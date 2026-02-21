El extraño video de Nicolas Jackson, futbolista del Bayern, caminando sin camiseta bajo la nieve en Múnich

Nicolas Jackson es un jugador diferente. El delantero del Bayern, propiedad del Chelsea tras marcharse cedido el pasado verano, se volvió viral en las redes sociales tras publicar un video totalmente surrealista.

Estos días, la nieve se ha apoderado de las calles de Alemania. En Múnich, donde reside el senegalés, todas las calles están inundadas de nieve, además de temperaturas que prácticamente inhabitan las calles.

Jackson no tiene resfriados

Pero en el caso de Nicolas Jackson, todo es diferente. "La nieve es parte de mi rutina, nada nuevo", publicaba, dando a entender que el frío ya forma parte de su rutina habitual.

La publicación rápidamente se viralizó, generando miles de reacciones y comentarios que destacaban tanto su resistencia como su peculiar forma de adaptarse al clima bávaro. En el video se puede apreciar a Jackson andando por la calle sin camiseta, con pantalón corto y semidescalzo. Tranquilo, y paseando, como si nada, luciendo unos auriculares y en plena noche.

Entre las respuestas más graciosas está la de su excompañero en el Chelsea, Wesley Fofana, que reaccionó con humor ante la escena, mostrando sorpresa por la atrevida caminata nocturna del delantero en medio del invierno alemán.

Una competencia imposible con Kane

Desde su llegada al gigante alemán, ha participado en 22 encuentros y ha anotado 5 goles, aunque partiendo mayoritariamente desde el banquillo. Y es que Jackson ha tenido que competir por minutos con Harry Kane, quien atraviesa otra temporada 'de récord' en la Bundesliga. El atacante inglés continúa siendo la referencia ofensiva del Bayern, acumulando cifras impresionantes y consolidándose como uno de los máximos artilleros del continente.

El conjunto bávaro marcha como líder del campeonato alemán, mantiene aspiraciones firmes en la copa nacional y también se posiciona como candidato en competiciones europeas. En ese contexto, la competencia interna en el ataque es alta, lo que ha limitado la regularidad de Jackson en el once inicial.

Antes de marcharse del conjunto 'bleu', el delantero fue titular durante dos temporadas con el Chelsea, disputando más de 80 partidos oficiales y marcando 30 goles. Sin embargo, tras la llegada de nuevos atacantes como João Pedro y Liam Delap, la directiva decidió facilitar su salida temporal para que sumara minutos en otro destino.