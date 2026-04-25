El extraño caso de Rafael Leao

No es la primera vez que se señala el nombre de Rafael Leão para abandonar el AC Milan en verano. De hecho, su irregularidad y temperamento le han llevado a la rampa de salida del cuadro italiano en varios mercados estivales, pero por 'A' o por 'B', allí sigue, en San Siro, y con contrato hasta el 30 de junio de 2028. Ahora, entre otros conjuntos, se le vincula al Barça, Bayern, Manchester United, Manchester City, Real Madrid o Liverpool.

Su caso es extraño. Por condiciones, se trata de un delantero imparable: fuerte, potente, con un disparo letal, muy coordinado para su altura (1,88 metros), con desborde, uno contra uno, último pase y polivalente (puede jugar de extremo izquierdo, delantero centro o por detrás del nueve). Sin embargo, sus cifras, que no son malas, no reflejan del todo este cóctel de habilidades tan dominantes y que lo podrían convertir en un traspaso récord y el Milan no ha conseguido venderlo por el pastizal que demandaban.

Champions

Pretendientes no le han faltado; de hecho, desde que explotó en Lisboa, allá por 2017-2018, ha tenido grandes conjuntos detrás. Formado en el Sporting de Portugal, ascendió definitivamente al primer equipo en febrero de 2018 y, en agosto, el Lille francés pagó más de 20 millones por él.

Rafael Leao, producto de la cantera sportinguista / EFE

Una temporada después, el AC Milan lo fichó por 50 'kilos', aunque después fue condenado por el TAS a pagar 16 millones de euros al conjunto galo por rescindir su contrato de forma unilateral con el club portugués, antes de unirse al Lille.

En mayo de 2018 se desató una fuerte crisis en el cuadro luso después de que medio centenar de radicales invadieran la ciudad deportiva del Sporting y agredieran a varios jugadores. Tras esta situación, futbolistas como Rui Patrício, Podence, William Carvalho, Bruno Fernandes o Gelson Martins anunciaron que rescindían su contrato de forma unilateral por "causa justa".

Dobles dígitos casi asegurados

Sea como fuere, el extremo luso-angoleño ya tiene 26 años, una edad que, sobre el papel, sería perfecta para unir su plenitud física con su experiencia, pero ya son siete temporadas en San Siro y no acaba de explotar del todo. Esta temporada, sin ir más lejos, de nuevo altibajos: 10 goles y 3 asistencias en 27 encuentros son números un tanto fríos para un atacante de sus posibilidades; de hecho, los peores desde que llegó al Milan.

Los números de Leao desde que llegó al AC Milan 19-20: 6 goles / 2 asistencias 20-21: 7 goles / 6 asistencias 21-22: 14 goles / 12 asistencias 22-23: 16 goles / 15 asistencias 23-24: 15 goles / 14 asistencias 24-25: 12 goles / 13 asistencias 25-26: 10 goles / 3 asistencias*

¿Son malos números? Lo cierto es que no. Viendo los registros, estamos hablando de un extremo de dobles dígitos prácticamente asegurados, pero nadie se lanza a pagar la millonada que pide la entidad lombarda. ¿Por qué?

Demasiado caro

Primero de todo, porque el mercado considera que no vale tanto. Eso es un hecho objetivo. Según varios medios italianos, la cláusula que tiene en Milán es de 175 millones de euros. Otras informaciones indican que es de 150. Sea como fuere, nadie accede a pagarla y el propio entorno del jugador, según se explica en tierras transalpinas, trabaja para eliminarla en caso de renovar y así tener más poder de negociación de cara al futuro.

Rafa Leao, jugador del AC Milan, decepcionado en el partido de Champions League / EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Pese a la cláusula mencionada, varias fuentes indican que el Milan podría estar dispuesto a dejarlo salir este verano por 70 millones de euros, o incluso menos, llegando a bajar la cifra hasta los 50. Una considerable rebaja si la comparamos con la cláusula. ¿Y qué dice Transfermarkt? Su pico más alto, entre 2023 y 2024, fue de 90 millones de euros, y ahora está tasado en 65. Aunque, como bien se sabe, el precio de un futbolista lo marca el club dispuesto a comprarlo.

Un momento complicado

Recientemente, Rafael Leão salió al paso tras el escándalo que sacude al fútbol italiano con un comunicado en sus redes sociales, en el que negó de forma rotunda cualquier vínculo con la presunta red de prostitución destapada en Milán. Su nombre fue uno de los más de 60 futbolistas presuntamente implicados que destaparon varios medios de comunicación italianos.

El jugador asegura que no ha hecho nada ilegal, pero tener que hacer frente a una situación así no es nada positivo. Tampoco hay que olvidarse de su temperamento, que a veces le juega malas pasadas. Un ejemplo de ello fue la discusión que mantuvo con su entrenador, Massimiliano Allegri, hace cosa de un mes.

Durante el partido contra la Lazio, correspondiente a la jornada 29 de la Serie A, se enfadó mucho cuando el técnico italiano lo sustituyó en el minuto 67 y acabó deshaciéndose de él con un leve empujón cuando le explicaba el cambio. La relación entre ambos está intacta tras aquello, pese a que no ha sido siempre perfecta.

Sea como fuere, Leão es un futbolista con condiciones de élite (por algo fue elegido mejor jugador de la Serie A en la temporada 2021-22), pero que no ha conseguido explotar todo su talento de manera regular. Seguramente, cuando el Milan se lanzó a por él en 2019, esperaba ganar algo más que un Scudetto y una Supercopa de Italia. Eso sí, hay que decirlo, Leão no ha estado tan bien acompañado como otras estrellas que desembarcaron en San Siro anteriormente. ¿Seguirá otro curso más en Milán?