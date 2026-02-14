FÚTBOL INTERNACIONAL
La extraña petición a Ancelotti en el Carnaval de Bahía: "Pon a Neymar en esta selección, por Dios"
El ex delantero del FC Barcelona tiene claro que quiere estar en la próxima cita mundialista, aunque ahora la pelota está en el tejado de Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti tiene la mirada puesta en el Mundial de este verano, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El técnico italiano enfrenta múltiples desafíos para elaborar la mejor lista posible, y, sin duda, la decisión sobre si convocar a Neymar se perfila como una de las más complicadas que deberá tomar.
Pese a los múltiples problemas físicos, Neymar cerró la temporada a buen nivel defendiendo la camiseta del Santos, que logró mantenerse en la máxima categoría del fútbol brasileño. El ex delantero del FC Barcelona tiene claro que quiere estar en la próxima cita mundialista, aunque ahora la pelota está en el tejado de Carlo Ancelotti.
En ese sentido, durante su electrizante espectáculo en el Carnaval de Bahía, el cantante brasileño Léo Santana no perdió la oportunidad de dirigirse al técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, quien se encontraba entre el público.
Entre risas y música, Santana lanzó su inesperada petición: "Ah, y un mensaje, Ancelotti: por favor, pon a Neymar en esta selección, por Dios. Es solo una petición de un aficionado, lo siento, no podía dejar pasar esta oportunidad".
Ancelotti, sorprendido pero con una sonrisa, respondió con sencillez: "Gracias por el consejo."
El momento generó risas y aplausos entre los asistentes, y rápidamente se convirtió en uno de los clips más compartidos del Carnaval. Los fanáticos ahora esperan ver si la petición del artista influirá de alguna manera en las futuras convocatorias de la selección brasileña.
- El reincidente gesto de Simeone a Lamine que indigna al Barça
- ¿Quién es el culpable de la derrota? Las reacciones de la afición culé al Atlético de Madrid - Barça
- Inaudito: el CTA emite un comunicado durante el Atlético - Barça sobre el gol anulado a Cubarsí
- La 'superbronca' de Hansi Flick en el descanso ante el Atlético: '¡Merecéis ir perdiendo por 7-0!
- Grave error de Martínez Munuera en el acta del Atlético - Barça
- Luis Enrique explota tras la rajada de Dembélé: '¡No permitiré que un jugador esté por encima del club!
- Mateu Alemany no tiene suficiente: otro fichaje estrella para el Atlético
- Cumbre inminente: Mendes llega a Barcelona