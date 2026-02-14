La extraña petición a Ancelotti en el Carnaval de Bahía: "Pon a Neymar en esta selección, por Dios"

Carlo Ancelotti tiene la mirada puesta en el Mundial de este verano, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El técnico italiano enfrenta múltiples desafíos para elaborar la mejor lista posible, y, sin duda, la decisión sobre si convocar a Neymar se perfila como una de las más complicadas que deberá tomar.

Pese a los múltiples problemas físicos, Neymar cerró la temporada a buen nivel defendiendo la camiseta del Santos, que logró mantenerse en la máxima categoría del fútbol brasileño. El ex delantero del FC Barcelona tiene claro que quiere estar en la próxima cita mundialista, aunque ahora la pelota está en el tejado de Carlo Ancelotti.

En ese sentido, durante su electrizante espectáculo en el Carnaval de Bahía, el cantante brasileño Léo Santana no perdió la oportunidad de dirigirse al técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, quien se encontraba entre el público.

Entre risas y música, Santana lanzó su inesperada petición: "Ah, y un mensaje, Ancelotti: por favor, pon a Neymar en esta selección, por Dios. Es solo una petición de un aficionado, lo siento, no podía dejar pasar esta oportunidad".

Ancelotti, sorprendido pero con una sonrisa, respondió con sencillez: "Gracias por el consejo."

Noticias relacionadas

El momento generó risas y aplausos entre los asistentes, y rápidamente se convirtió en uno de los clips más compartidos del Carnaval. Los fanáticos ahora esperan ver si la petición del artista influirá de alguna manera en las futuras convocatorias de la selección brasileña.