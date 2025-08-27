El exseleccionador Robert Moreno, hospitalizado en Rusia

El entrenador catalán Robert Moreno, exseleccionador español y entrenador de Mónaco, Granada y actualmente en el Sochi ruso, sufrió un percance durante el encuentro de la Copa de Rusia frente al Krasnodar (2-4) que le obligó a ser hospitalizado.

Moreno se sintió indispuesto a un cuarto de hora del final del mencionado encuentro copero, justo cuando su equipo recortaba distancias en el marcador 1-3. Las imágenes de televisión mostraron en directo cómo el técnico hospitalense abandonaba el terreno de juego ayudado por sus asistentes. "Se encontró mal durante el partido contra el Krasnodar. Tuvo que salir del campo ayudado por las asistencias. Está en manos de los servicios médicos. Su vida no corre peligro", aseveraba Eduardo Docampo, segundo técnico del Sochi, a la conclusión de la contienda.

Robert Moreno, entrenador del Sochi / EFE

En esa misma línea se manifestaba Ígor Kudriáshov, director deportivo del Sochi al diario 'Sport-Express': "Sufrió una crisis y lo llevaron en ambulancia al hospital, pero su vista está fuera de peligro".

Subida de tensión

Robert Moreno padeció una subida de tensión que le obligó a acudir a los servicios médicos. Sin embargo, tras una exhaustiva revisión, se determinó que el entrenador español no debía ser ingresado ni pasar la noche en el hospital, por lo que abandonó por su propio pie las instalaciones.

El técnico, de 47 años de edad, lleva dos temporadas en Rusia, donde no está consiguiendo que el Sochi carbure. El curso pasado se salvó del descenso a la segunda división por la desaparición del Jimki. Esta temporada las cosas tampoco pintan bien. Después de seis jornadas disputadas, el Sochi sólo ha sumado un punto y ya tiene a cinco unidades los puestos de permanencia.

Robert Moreno fue segundo entrenador de Luis Enrique Martínez en su época en el Celta, en la selección española y en el Barça del segundo triplete. Sin embargo, unas desavenencias profundas con el asturiano acabaron separando sus caminos.