Expulsan del Mundial a Sardar Azmoun, el 'Messi iraní': "Es un traidor a la patria"

En plena guerra en el Medio Oriente con Estados Unidos e Irán implicados, el fútbol no parece pasar a un segundo plano. De hecho, el conflicto armado sigue trayendo consecuencias a nivel deportivo con el próximo Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. La participación de la selección iraní está en duda mientras que, en las últimas horas, el 'Team Melli' ha decidido expulsar a su gran estrella.

Una vez más política y deporte vuelven a ir de la mano y la Copa del Mundo más controvertida de los últimos años va sufriendo altibajos que ponen en duda su correcto desarrollo. Porque a falta de tres meses para que arranque la cita, ni siquiera está confirmado que Irán vaya a participar.

Las informaciones que llegan desde el país asiático son contradictorias. Mientras el ministro de deportes desveló que no participarían en el Mundial que se disputa en suelo estadounidense, la cuenta oficial de la selección respondió a Trump asegurando que "nadie puede" expulsarles de un torneo que merecen disputar "por méritos deportivos". Eso sí, solicitaron a la FIFA disputar sus partidos en sedes mexicanas o canadienses, algo que la entidad organizadora del Mundial no está por la labor de conceder.

Nuevo escándalo

Pero mientras la participación de Irán sigue trayendo cola, otro escándalo afecta ahora al 'Team Melli'. Según informaciones procedentes de medios iraníes y de las que se hizo eco la agencia Reuters, la mayor figura del fútbol del país ha sido expulsada de la selección de Irán y, por tanto, no podrá participar en la Copa del Mundo 2026.

Se trata de Sardar Azmoun, conocido en su día como 'el Messi iraní' y autor de 57 goles con su selección. El que fuera futbolista de la Roma o del Bayer Leverkusen -ahora en el Shabab Al Ahli Dubai a sus 31 años- ha sido acusado de "traición a la patria" por un supuesto acto de deslealtad hacia el estado que causó el enfado del propio gobierno iraní.

El motivo no es otro que una serie de imágenes publicadas por el delantero en redes sociales -ya borradas- en las que aparecía junto a los gobernantes de Dubai, Mohamed Bin Rashid Al-Maktoum y Mohammed bin Zayed Al Nahyan, líderes de Emiratos Árabes Unidos, uno de los países posicionados en contra de Irán en su guerra con Israel y Estados Unidos.

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Por el momento, Azmoun no ha sido incluido en la convocatoria de Irán para la disputa de los amistosos contra Nigeria y Costa Rica en este parón de selecciones, mientras la televisión de Irán manifiesta constantemente una postura de ataque hacia el delantero. "No debemos andarnos con rodeos con este tipo de personas. Hay que decirles que no son dignos de vestir la camiseta de la selección nacional", llegó a decir el periodista deportivo Mohammad Misaghi.