Explota Cristiano: quiere irse de Arabia

Hay caso Cristiano Ronaldo. El luso parece ir muy en serio con su particular 'huelga': se negó a jugar con el Al-Nassr el lunes al considerar que el PIF no les trata de la misma forma que al resto de clubes y, por lo visto, se está replanteando su futuro.

Pues eso. Estuvo ausente en el triunfo de su equipo en el partido de la Saudi Pro League contra Al Riyadh por una cuestión que trasciende de lo puramente deportivo y/o físico: su malestar y desacuerdo con el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí). ¿Y qué es el PIF? El propietario de los cuatro grandes de la liga saudí desde 2023, Al Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al Ahli, y que está tratando de elevar el nivel del fútbol en un contexto de desarrollo del país bajo el plan que impulsó el príncipe heredero Mohammed bin Salman, llamado ‘Saudi Vision 2030’.

El 'Bicho', sin embargo, opina que 'su' Al-Nassr no recibe el mismo trato que los demás conjuntos, entre ellos un Al Hilal que está considerado el club más importante de Oriente Medio. Y, en esta línea, cuenta 'Sky Sports' que no está para nada contento con el funcionamiento del club.

Cristiano Ronaldo y Benzema se saludan antes de un partido / 'X'

La 'traición' de Benzema y el desacuerdo con el PIF

Está molesto, además porque el eterno rival, Al Hilal, fichó a su excompañero y amigo Karim Benzema, ex de Al-Ittihad, mientras que el único refuerzo invernal de Al-Nassr fue el joven centrocampista iraquí Hayder Abdulkareem. Al Hilal supera a Al-Nassr por un punto en la clasificación y el sueño de Cristiano no es otro que el de levantar el título saudí por primera vez.

De hecho, los responsables del Fondo de Inversión Pública (PIF) están instanto a Cristiano a poner fin a su huelga para que se reincorpore con su equipo, puesto que la situación actual no ofrece una buena imagen de la Saudi Pro League. Le informaron, asimismo, de que las operaciones de Al Hilal - en otras palabras, el fichaje de Benzema - no están financiadas por el PIF, sino por un multimillonario inversor privado saudí, el príncipe Alwaleed bin Talal.

La SPL considera que su competición es justa y que aún queda mucho por decidir esta temporada. La financiación que proporciona la liga es transparente y justa para todos los clubes del PIF. Además, si el Al-Nassr no estuvo tan activo en la ventana de traspasos invernak fue porque ya desembolsó 100 millones de euros esta campaña.

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr / AL NASSR

Todas las miradas están puestas en Cristiano Ronaldo: ¿jugará contra Al-Ittihad el próximo viernes?