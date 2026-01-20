La explosión imparable de Gessime Yassine, la nueva perla de Marruecos que 'nació' en el Mundial sub-20

Gessime Yassine (Salon-de-Provence, 2005) ha necesitado solo unos pocos meses para trasladar todo su talento a la Ligue 1. Su Mundial sub-20 fue un antes y un después en su carrera. Era solo cuestión de tiempo que un equipo de primer nivel llamase a la puerta del USL Dunkerque, equipo de Ligue 2, para llevarlo a la máxima élite. Y el Estrasburgo se ha adelantado a todo el mundo este enero, fichándolo por unos siete millones de euros. Quién sabe cuánto tiempo tiene que pasar para que acabe en el Chelsea, ya que ambos equipos pertenecen al mismo conglomerado: BlueCo.

Sea como fuere, la carrera por firmarlo ha sido intensa, en la que han participado clubes de la entidad del AS Mónaco, pero finalmente ha sido el club de Alsacia el que ha logrado que sellara su firma hasta el 30 de junio de 2030. Máximo asistente de la categoría de plata del fútbol francés con seis asistencias, Gessime Yassine es un futbolista especial, de esos que cada vez cuesta encontrar más en un fútbol cada vez más analizado y medido en todos sus aspectos.

Un Mundial sub-20 bestial

Su presentación definitiva fue en el pasado Mundial sub-20, que conquistó con Marruecos siendo uno de los jugadores más destacados del torneo. Allí, después de vencer a España en la primera jornada de la fase de grupos, con gol y asistencia, o destrozar a Brasil en la segunda con dos asistencias, cuajó un partidazo en semifinales contra Francia (disputó 120 minutos), dejando una de las jugadas del torneo.

Extremo zurdo, ‘pequeñito’ y muy descarado, Yassine tiene una habilidad innata para regatear y generar fútbol. Ubicado en la banda derecha, a pierna cambiada, disfruta metiéndose hacia dentro, perfilándose a su pierna buena, la zurda, aunque también encuentra soluciones por fuera, buscando línea de fondo. Trabajador en defensa y muy bueno en espacios reducidos, baja a buscar el balón si hace falta.

Gessime Yassine, futbolista de Marruecos, durante el Mundial Sub-20 / AP

Capaz de jugar también de mediapunta o incluso de falso nueve, Gessime Yassine ha derribado la puerta del fútbol de élite a un ritmo vertiginoso. El Dunkerque lo fichó en enero de 2024, procedente del humilde Marignane, donde, por aquel entonces, jugaba en el equipo sub-19. Hoy, tras su irrupción mundialista, tendrá su primera experiencia en Primera División en un equipo que pelea por puestos europeos.

Futuro de Marruecos

En Francia ya lo comparan con Hatem Ben Arfa, otro zurdo sensacional que representó el talento más puro de una generación plagada de magia, aunque nunca llegó a cumplir con las impresionantes expectativas que dibujó su prodigiosa zurda. Pero Yassine está dispuesto a romper ese techo. Ahora, el Estrasburgo tiene la tarea de pulir a uno de los grandes talentos del fútbol europeo. Si lo consigue, no hay duda de que el futuro de Marruecos parece estar en buenas manos.