Otro 'experimento' de Luis Enrique: el fichaje invernal está en casa

Sustituir a Achraf Hakimi no está al alcance de cualquiera. Hacerle olvidar, aunque sea por un corto periodo de tiempo, es solo para los elegidos. Afrontar la ausencia del mejor lateral derecho del mundo se vislumbraba como todo un reto en París. Y es que, el marroquí, en la enfermería tras aquella salvaje entrada de Luis Díaz en Champions, dejaba desnudo al Paris Saint-Germain. En defensa y en ataque.

Un futbolista con galones, jerarquía y un nivel excelso que parecía imposible de replicar. Pero el fútbol, a veces, premia la audacia. Y ahí aparece Warren Zaïre-Emery, mediocentro por naturaleza. El canterano asumió el reto con una madurez impropia de su edad (2006, 19 años), rindiendo a un nivel altísimo como lateral derecho 'postizo'. Sólido en defensa, inteligente en la colocación y con una capacidad para interpretar el juego que le permite sumarse al ataque sin desordenar al equipo. No está cumpliendo, sino brillando con luz propia.

Pedri, se lleva el balón ante ZaÏre-Emery / Alberto Estevez / EFE

Su rendimiento está siendo tan convincente que el PSG se dio cuenta que tenía la solución a un problema mayúsculo en sus narices: el fichaje invernal estaba en casa. Zaïre-Emery no solo apagó el fuego, sino que evitó que el club tuviese que acudir al mercado de invierno en busca de un recambio específico. Una tarea dificilísima que resolvió con naturalidad, personalidad y fútbol.

Detrás, la mano de Luis Enrique. Otro invento más del técnico asturiano, que vuelve a demostrar su capacidad para potenciar perfiles, reinterpretar posiciones y exprimir el talento joven. Donde muchos veían riesgo, él vio una oportunidad. Mientras Hakimi coge rodaje y se pone a tono, el PSG no se resiente. Y eso dice mucho de Zaïre-Emery… y de un Luis Enrique que se atrevió a darle las llaves del carril derecho.

Achraf, de vuelta

A todo esto, Achraf volvió a pisar un terreno de juego el 29 de diciembre, en el último compromiso de fase de grupos de Marruecos ante Zambia. El '2' parisino sufrió una escalofriante lesión el pasado 4 de noviembre ante el Bayern de Múnich y, aunque en el club se temían lo peor tras la dureza de las imágenes, las correspondientes pruebas descartaron una lesión de gravedad.

Achraf Hakimi, en la Copa Äfrica con Marruecos / Mosa'ab Elshamy / AP

Sufría un esguince de tobillo que, asimismo, ponía en peligro su participación en la Copa África. No obstante, su seleccionador, Walid Regragui, confirmó que Hakimi, que ya estaba preparado para reaparecer ante Mali pero debido a la dureza del encuentro optó por no arriesgar, estaría en condiciones de sumar minutos frente a Zambia. Y así fue.