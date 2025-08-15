Expediente Savinho

El Tottenham ofreció 70 millones de euros por Savinho y al Manchester City no le tembló el pulso para rechazarlos. Una decisión que ha hecho que muchos seguidores del deporte rey se lleven las manos a la cabeza. Según varias fuentes en Inglaterra, los 'spurs' subirán la oferta en los próximos días. Y no se extrañen si el conjunto skyblue vuelve a decir que 'no'. ¿Por qué?

El pasado verano, el Manchester City mantuvo un perfil bajo. Guardiola solo pidió la incorporación de Savinho. El extremo brasileño acabó en el buque insignia del City Group después de aprovechar al máximo su cesión en el Girona procedente del Troyes. Como suelen decir, todo queda en casa. El City pagó 25 millones de euros al conjunto francés -perteneciente al mismo conglomerado- y aprovechó la oportunidad de mercado para traer de vuelta al Etihad a İlkay Gündoğan a coste cero tras su periplo por Barcelona.

Savinho, presentado como jugador del Manchester City / Agencias

La llegada del futbolista de São Mateus desencadenó una retahíla de rumores: si saldría cedido, cuántos minutos tendría, si se adaptaría a la Premier League... Sin embargo, Guardiola tenía claro que lo quería en el Etihad, y no dudó en darle minutos desde casi el primer momento. El de Santpedor no buscaba a un goleador; quería a un agitador de partidos. Un extremo ultraveloz, con un regate en seco endiablado y capaz de resolver situaciones en espacios reducidos y pegado a la línea de cal.

Solo tres goles esta temporadas

Sus cifras no han sido brillantes esta temporada -por lo menos, en cuanto a goles-. El brasileño ha marcado tres 'dianas' y ha servido 13 asistencias en 48 partidos, disputando un total de 3.087 minutos de juego. O lo que es lo mismo, 64,3 minutos por duelo. Savinho, que fue titular en 36 partidos, fue el séptimo jugador de campo más usado por Guardiola la temporada pasada, superando a competidores directos en el ataque como Phil Foden (2.994') o Jérémy Doku (2.232'). Y el City se niega a dejarlo salir, aunque paguen 70 millones de euros por él. Las negociaciones siguen en curso y el Tottenham ha prometido que pronto enviará una nueva oferta. Pero la respuesta skyblue puede ser la misma.

Savinho, el regateador que busca el Tottenham / Perform

El City no lo quiere dejar escapar por el futbolista que puede llegar a ser, pero también por el que es actualmente. Míchel destacó de él que "desde la irrupción de Vinícius, creo que no he visto un talento en el uno contra uno tan desequilibrante". Y Guardiola sabe perfectamente que tiene entre sus manos a un perfil único; a un generador constante de situaciones de peligro. No hay partido en el que el brasileño no haya inventado algo, sea por la banda que sea, incluso por el carril central. Siempre que el balón pasa por sus botas, sucede algo. Le falta acierto, sí, pero tiene 21 años y eso, en el Etihad, lo tienen muy presente.

¿Convencimiento o estrategia?

Se podría explicar la negativa de venderlo por el hecho de no querer reforzar a un rival de la competición, pero si repasamos los últimos mercados, esa variable se cae porque el equipo mancuniano ha vendido jugadores a media Premier. Quizás el caso de Cole Palmer, que firmó por el Chelsea, sea el más flagrante.

Entonces, puede que se trate de una simple estrategia para sacar más dinero por su venta. Aunque 70 'kilos' se antojan una cifra más que buena, arriesgarse a perder el interés del Tottenham con tanto dinero sobre la mesa sería temerario. Aún más cuando quieren fichar a Rodrygo por una millonada.

Savinho celebra su gol ante el Brujas en el partido de la Champions League / AP Photo/Dave Thompson

Pocos futbolistas son realmente intransferibles. Todos -o casi todos- tienen un precio. Savinho también. Si el Tottenham sube la oferta hasta un punto verdaderamente irrechazable, el brasileño saldrá rumbo a Londres, aunque le duela a Guardiola. Pero su situación es un caso extraño: mientras algunos lo quieren fuera incluso por menos dinero, su entrenador, que destacó que "tiene algo especial", lo quiere bien cerca. ¿Acabará saliendo del Etihad?