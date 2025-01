La exótica oferta a Sergio Ramos

Sergio Ramos continúa en activo, pero sin equipo. Desde que puso punto y final a su segunda etapa en el Sevilla, el futbolista andaluz sigue a la espera de una oportunidad que le agrade y le convenza. Tras muchos rumores y especulaciones, ahora se la abre una posibilidad bastante exótica.

Según señala el diario mexicano 'Récord', el Club de Fútbol Monterrey se habría puesto en contacto con Ramos para intentar su incorporación. Rayados busca un central y piensa en el central camero como una excelente opción para subir el nivel del equipo.

El propio técnico del equipo, Martín Demichelis, afirmó estar ilusionado con la posible llegada de Sergio Ramos. "Tenemos que reforzarnos atrás con un gran jugador que nos ayude porque a veces los rivales nos convierten con mínimos detalles. Ojalá que así sea ¿Se imaginan lo que sería Sergio Ramos para la Liga Mx? Sería un honor para todos. Ojalá que se pueda concretar", indicó en rueda de prensa.

El Monterrey está sufriendo mucho defensivamente, con seis tantos en contra en solo dos encuentros. "Nos están convirtiendo muchísimo, nos hicieron seis goles en dos partidos. Primero como entrenador y segundo como exdefensor que me metan goles me duele muchísimo, que sean tantos me duele más", explicó Demichelis.

Por ello, la llegada de Sergio Ramos ayudaría mucho a un equipo que necesita reforzar la zaga. El gran inconveniente es el 'caché' del futbolista, aunque desde México aseguran que estaría dispuesto a bajar sus pretensiones para firmar por Rayados.

SE 'CALIENTA' EL FICHAJE

'El Chiringuito' apunta que el fichaje de Sergio Ramos por Rayados está prácticamente cerrado. A falta de pequeños detalles, el central español iniciará una nueva aventura en México. Además, desvelan que el camero quiere llevar el número '93' en la camiseta, como recuerdo a su gol en la décima Champions del Real Madrid.