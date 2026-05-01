El exinternacional alemán que quería relanzar su carrera... ¡Y deja su club sin debutar seis semanas después de fichar!

La historia de Philipp Max en Japón ha terminado antes incluso de empezar. El lateral izquierdo alemán ha rescindido su contrato con el Gamba Osaka apenas mes y medio después de su llegada, sin haber disputado ni un solo minuto oficial en la J1 League.

El club nipón confirmó la salida esta misma semana, poniendo fin a una etapa tan breve como inesperada para un jugador que llegó con la intención de relanzar su carrera tras varios años marcados por la irregularidad y las lesiones.

“A partir de hoy, dejo el Gamba Osaka. Mi tiempo en este club no fue largo, pero estoy agradecido por la experiencia y cada momento que viví. Desde que me uní al club, fui recibido con los brazos abiertos por mis compañeros, el cuerpo técnico y la afición", dijo el jugador en un comunicado.

El propio futbolista explicó los motivos de su salida: "El alto nivel de profesionalismo, disciplina y unidad de equipo que experimenté en Japón fue invaluable para mí. En las últimas semanas, mientras lidiaba con mi condición física, he llegado a la conclusión de que me resulta difícil contribuir lo suficiente al equipo en el campo. Esta decisión no fue fácil, pero creo que es la mejor opción como profesional. Le deseo al Gamba Osaka mucho éxito en el futuro y seguiré apoyándolos con respeto".

"Nos gustaría informarles que hemos acordado mutuamente rescindir nuestro contrato con Philip Max", añade el corto anuncio por parte del club.

El pasado 12 de marzo, el Gamba anunciaba su fichaje. Durante su estancia en Osaka, Max solo fue convocado en una ocasión por el técnico Jens Wissing. Fue en el partido ante el Sanfrecce Hiroshima, donde permaneció los 90 minutos en el banquillo.

Fue internacional con Alemania

No hace tanto, el nombre de Philipp Max estaba vinculado al futuro de la selección alemana. En noviembre de 2020, bajo el mando de Joachim Löw, fue titular en tres partidos consecutivos con la 'Die Mannschaft', incluyendo encuentros de la UEFA Nations League.

Su trayectoria con la selección no fue más allá. A nivel de clubes, Max se formó en la cantera del Bayern de Múnich y Schalke 04, donde su padre, Martin Max, dejó huella en los '90, y donde llegó a debutar. Pasó por el FC Ausburg, donde se consolidó como uno de los laterales más ofensivos de la Bundesliga y dio entonces el paso al PSV Eindhoven de la Eredivisie.

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Tres años más tarde volvió cedido a Alemania para jugar con el Eintracht de Frankfurt, pero la poca continuidad y las lesiones le llevaron al Panathinaikos griego, antes de buscar una oportunidad fuera de Europa. En este caso, Japón, cuya cosa no ha acabado de cuajar.