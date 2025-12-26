Las exigencias de Yildiz: ¿oportunidad de mercado?

La Juventus está en un momento crucial respecto al futuro de Kenan Yildiz, la joven estrella turca que se ha consolidado como uno de los talentos más prometedores del club. Según 'La Gazzetta dello Sport', las conversaciones para renovar su contrato están estancadas desde hace semanas porque, aunque ambas partes mantienen una relación sin aparentes problemas, aún no han logrado llegar a un acuerdo en las condiciones que satisfagan a jugador y club.

Yildiz, que actualmente cumple su sueño vistiendo la camiseta número 10 de la Juventus, histórica herencia del legendario Alessandro Del Piero, firmó hace año y medio un contrato puente de 1,7 millones de euros, situado en la parte baja de la escala salarial del equipo. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una pieza central de la plantilla, y ahora desea ser tratado y remunerado como una figura clave. La oferta de la Juventus, entre 4 y 5 millones de euros con variables ligadas a objetivos individuales y colectivos, todavía está por debajo de lo que Yildiz y su entorno consideran adecuado, con la ilusión de acercarse a las cifras de los mejores salarios de la plantilla.

Ha nacido una estrella con Kenan Yildiz / Marco Alpozzi/LaPresse

Sin embargo, el primer obstáculo para firmar un nuevo contrato no es solo económico: Yildiz exige claridad sobre el proyecto deportivo del club. Quiere garantías de que la Juventus será competitiva, capaz de luchar por títulos tanto a nivel nacional como europeo, y que su papel sea central en ese proyecto. Las negociaciones se enfriaron especialmente tras el despido del entrenador Igor Tudor y la incertidumbre sobre la clasificación para la próxima Champions League.

Desde la directiva de la 'Juve', la idea es blindar al jugador con un contrato mejorado y extender la duración del vínculo, lo que ayudaría a equilibrar el impacto financiero a corto plazo mientras se asegura su presencia en Turín. A pesar de que Yildiz se siente bien en la ciudad y está comprometido con el club, el estancamiento de las conversaciones ha encendido las alarmas en un mercado en el que los grandes clubes europeos siempre vigilan de cerca. En la Juventus consideran que hay riesgo real de que otros equipos, especialmente de las ligas inglesa o española, intenten aprovechar esta pausa negociadora si no hay avances claros antes de la primavera, cuando se planea retomar el diálogo.

De esta manera, el futuro de Yildiz en la Juventus pende de dos factores clave: un salario y estatus más altos que reflejen su importancia actual y, sobre todo, una visión deportiva concreta y ambiciosa por parte del club que convenza al jugador de que puede cumplir sus aspiraciones dentro del proyecto 'bianconero'.