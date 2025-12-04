Exhibición de Neymar... y futuro en el aire

En el momento más complicado, con todos los focos sobre él y la situación totalmente en contra, Neymar se enfundó la capa de héroe para darle la victoria a su Santos y acercar al club un paso más a la ansiada permanencia en la máxima categoría del fútbol brasileño. Eso sí, todavía está todo por decidir en el último duelo liguero contra el Cruzeiro.

El que fuera estrella del Paris Saint-Germain o del FC Barcelona anotó un 'hat trick' en el duelo de la penúltima jornada del Campeonato Brasileño contra el Juventude para alejarse de la zona roja de la tabla. A falta de un partido para terminar la liga, el Santos se encuentra en el décimo quinto lugar de la clasificación, con 44 puntos, con dos de ventaja sobre el Vitoria (42), el décimo séptimo en la clasificación y el primero en la zona de descenso.

Neymar anotó sus tres goles (uno de penalti) en tan solo 17 minutos en el segundo tiempo pese a jugar con una protección en la rodilla por las molestias que arrastra de una lesión por la que se niega a parar. Dicen que los grandes jugadores aparecen cuando más se les necesita, y el delantero brasileño evidenció que, pese a todos los contratiempos, sigue teniendo mucho talento y determinación en su fútbol.

De hecho, el ex del Barça no anotaba tres goles en un mismo partido desde hacía tres años, cuando todavía militaba en el PSG. Neymar abrió el marcador en el minuto 55 tras una asistencia del argentino Álvaro Barrela desde la derecha. Nueve minutos después amplió la ventaja tras recibir dentro del área un pase de Igor Vinícius en un contragolpe. Y cerró la cuenta en el minuto 72 al convertir en gol un penalti marcado por una falta sobre el argentino Lautaro Díaz. Espectacular.

El atacante brasileño ha sido capaz de echarse el equipo a la espalda en las últimas jornadas con el objetivo de evitar el descenso de categoría. Sin ir más lejos, en sus últimos tres partidos, Neymar anotó cinco goles y repartió una asistencia. Estos números lo vuelven a situar en el radar de la selección brasileña, aunque Carlo Ancelotti no parece estar por la labor de convocarlo para el Mundial del próximo verano.

Neymar, 'hat trick' contra el Juventude / 'X'

El futuro de Neymar

A falta de la última jornada de liga, con el descenso en juego, Neymar fue preguntado sobre el futuro tras su exhibición contra el Juventude. "El de la semana que viene, ¿va a ser tu último partido con el Santos?", le preguntaron tras el partido. Y él sembró dudas con su respuesta: "No lo sé, sinceramente no lo sé. Primero quiero centrarme en terminar la temporada en el Brasileirao y después ya se verá".

Sin embargo, antes de enfilarse hacia los vestuarios y tras la insistencia del periodista, Neymar quiso dejar claro que "el Santos siempre será mi primera opción". Todo abierto, tanto dentro del terreno de juego como fuera para 'Ney'.