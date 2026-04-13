El exfutbolista John Terry comprará un club de cuarta categoría inglesa por 16 millones

John Terry está a punto de adquirir el Colchester United por 14 millones de libras esterlinas, unos 16 millones de euros, junto a un consorcio, según informa el diario 'The Sun'. La leyenda del Chelsea busca un nuevo reto deportivo, con el que poder compaginar el desarrollo juvenil que lleva a cabo con el Chelsea FC.

Una fuente cercana al diario inglés habló sobre las sensaciones de los aficionados del club de Essex: “Aportará un toque mágico. Todos los que formamos parte del Colchester estamos entusiasmados, y esperamos que este fichaje les dé mayor visibilidad en su lucha por el ascenso”. Además, la fuente expresó que es una operación que lleva tiempo cocinándose “Esto se ha estado gestando durante mucho tiempo, y JT está muy emocionado de que todo se haga oficial".

La leyenda del Chelsea, que defendió la camiseta 'blue' durante 17 años y llevó la elástica de Inglaterra en 78 ocasiones, se retiró de los terrenos de juego en 2018, siendo el Aston Villa su última aventura en el fútbol de élite. Posteriormente, Terry se trasladó a los banquillos junto a Dean Smith, formando parte del cuerpo técnico del Aston Villa y del Leicester City bajo las órdenes del inglés.

En 2023, el respetado jugador volvió a Londres para trabajar con la cantera del Chelsea. A pesar de que no fue considerado para liderar al primer equipo cuando Maresca fue destituido, el inglés tiene previsto continuar desempeñando su función allí, sobre todo después de haber obtenido recientemente un Diploma FIFA en Gestión de Clubes.

El Colchester United, equipo de la cuarta categoría inglesa, ocupa el puesto 13 en la League Two. El último trofeo que levantó el club inglés fue un FA Trophy en el siglo XX, concretamente en 1992, galardón que lograron venciendo al Witton Albion por 3-1 en el antiguo estadio de Wembley. El próximo encuentro de los 'U's' es este martes ante el Accrington Stanley en el JobServe Community Stadium; con la mente puesta en el partido, los jugadores ya imaginan a Terry como el nuevo dueño del club inglés.

El apellido Terry ya estaba presente en el Colchester antes de la leyenda inglesa. Su sobrino, Frankie Terry, forma parte de la plantilla del primer equipo, en donde ha disputado 11 partidos esta temporada tras una cesión anterior al Braintree Town. Ahora, habrá más de uno en la familia Terry que estará atento a los encuentros del equipo inglés.

¡Terry se lo queda!

Según la BBC, el Colchester United se puso a la venta en la primera mitad del año pasado, en la temporada 24/25, pero el acuerdo con el grupo estadounidense Lightwell Sports Group fracasó en junio de ese año. Más tarde, en el mes de enero, fue Alexandre Pato, el exjugador del AC Milan y de la selección brasileña y actual miembro del consorcio Sports Alpha Capital, quien intentó hacerse con el club inglés.

Sin embargo, a la espera de que el histórico exdefensa lo haga oficial, ha sido Terry quien ha conseguido hacerse con el club de los 'U's' y será él quien intente cambiar la situación actual del club inglés.

Continua el 'boom' en la adquisición de clubes entre figuras reconocidas

En 2020, los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron el Wrexham, un equipo de ligas inferiores que ha conseguido tres ascensos consecutivos. La leyenda del fútbol americano Tom Brady adquirió el Birmingham City en 2023, sumándose a esta lista de famosos que invierten en el fútbol inglés.

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En el verano de 2025 fue el rapero Snoop Dogg quien se unió a esta tendencia a través del Swansea, mientras que David Beckham está haciendo historia con el Inter Miami en Estados Unidos, consolidando el equipo con figuras referentes en el fútbol y jóvenes promesas surgidas de la cantera. Ahora es el turno de Terry para lograr nuevos hitos como propietario del Colchester United, su nuevo club.