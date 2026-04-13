El exfutbolista Gary Lineker se mofa de los entrenamientos de Arteta: "Sus métodos rozan lo vergonzoso"

El momento de la verdad ha llegado para el Arsenal… y también para Mikel Arteta. En pleno tramo decisivo de la temporada, con la Premier League escapándose entre los dedos y el Manchester City al acecho, las críticas han irrumpido con fuerza en el entorno 'gunner'. Esta vez, Gary Lineker, leyenda del fútbol inglés, fue el encargado de señalar directamente al técnico español y a sus métodos de entrenamiento.

La derrota del pasado sábado ante el Bournemouth en el Emirates no solo supuso un golpe bajo en lo deportivo, sino que también abrió un debate que llevaba tiempo latente. El Arsenal ha pasado de tener absolutamente controlada la Premier League a no depender de sí mismo y poder quedarse a las puertas una vez más. Un guion que empieza a repetirse. Y ahí es donde Lineker ha puesto el foco, sugiriendo que parte del problema nace desde dentro.

El exinternacional inglés cuestionó abiertamente las dinámicas de entrenamiento de Mikel Arteta, calificándolas de innecesarias en un contexto de máxima exigencia competitiva. En concreto, hizo referencia a ejercicios poco convencionales que han trascendido en las últimas semanas, como el juego de sujetar los bolígrafos con la ayuda de los compañeros mientras tratan de controlar el balón con los pies: "Me resisto a ser demasiado crítico con los métodos, pero Arteta roza lo vergonzoso en los entrenamientos. Con los bolígrafos y luego poniendo vídeos de TikTok en el entrenamiento, solo pienso: están haciendo las cosas de forma diferente. Si están compitiendo, solo tienen que mantener la calma. Esto es lo que siempre hacemos, el entrenamiento es normal. Y de repente, están haciendo las cosas de forma diferente y llamando la atención", comentó Lineker.

El Arsenal, según su análisis, "compite contra sí mismo". Una frase que resume el sentir de buena parte del entorno. Porque, más allá del estilo, la propuesta o el talento de la plantilla, la sensación es que, cuando el título está al alcance, algo se rompe. Ya ocurrió en temporadas anteriores. Y amenaza con repetirse. "Estás demostrando al mundo que la presión te está afectando. Si haces algo diferente, hazlo en privado, en secreto y asegúrate de que nadie lo grabe", aseguró la leyenda inglesa.

Unos métodos que rozan el éxito… pero no culminan

Más allá de la crítica puntual, el foco vuelve a situarse sobre una de las grandes señas de identidad de Mikel Arteta: su manera de entender el entrenamiento. El técnico vasco siempre ha defendido una preparación integral, en la que lo táctico y lo físico conviven con lo mental y lo emocional. Un enfoque que ha dado resultados evidentes en la evolución del equipo, pero que también genera dudas cuando los resultados no acompañan.

No es la primera vez que sus métodos llaman la atención. Además de la técnica del bolígrafo, Arteta ha introducido iniciativas más llamativas, como la presencia de carteristas profesionales en una cena de equipo para reforzar la atención de sus jugadores; contactar con pilotos de la fuerza aérea británica para entender cómo transmitir mensajes de forma clara y directa en situaciones límite; la introducción de un perro, 'Win', en la dinámica diaria para rebajar la tensión competitiva; o preparar las visitas a Anfield para enfrentarse al Liverpool con los altavoces a toda pastilla reproduciendo el "You'll Never Walk Alone".

Arteta, entrenando en el Arsenal con bolígrafos / Agencias/X

Son detalles que, durante mucho tiempo, se interpretaron como parte de un proyecto moderno, innovador y diferente, pero que, sin embargo, en momentos de máxima presión, esa misma singularidad se convierte en argumento para la crítica. Y ahora, con el título en juego, se analiza cada gesto con lupa.

El Manchester City, al acecho

Mientras tanto, el Manchester City vuelve a hacer lo que mejor sabe: presionar hasta el final. Los de Pep Guardiola han recortado distancias y, con un partido menos, amenazan seriamente el liderato del Arsenal. El próximo domingo, a las 17:30 h, el Etihad acogerá un duelo trascendental entre ambos clubes en la pelea por el título.

En este contexto, el debate está servido. Arteta no ha cambiado su manera de trabajar. Ni parece que vaya a hacerlo ahora. La cuestión es si sus métodos, los mismos que han llevado al Arsenal a pelear por todo, son también los que le están impidiendo dar el último paso.