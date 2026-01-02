El exculé Julián Araujo encuentra equipo: nuevo fichaje del Celtic

El Celtic de Glasgow anunció oficialmente este viernes el fichaje de Julián Araujo para lo que resta de temporada. El lateral, procedente del Bournemouth de la Premier League, llega cedido a Escocia siendo una apuesta del nuevo entrenador del equipo verdiblanco, Wilfried Nancy, con el que ya coincidió en Estados Unidos.

A sus 24 años, el mexicano ha tenido ya experiencias en LaLiga en España, en la Premier League inglesa y ahora en Escocia. Procedente de Los Ángeles Galaxy, Araujo llegó al Barça Atlètic en 2023 para entrar en dinámica del primer equipo, pero no acabó de triunfar en Can Barça. En verano de 2023, el conjunto azulgrana le cedió a la UD Las Palmas y, una temporada más tarde, le vendió al conjunto inglés por 10 millones.

A las órdenes de Andoni Iraola, el lateral disputó la pasada temporada un total de 12 partidos en la Premier y otro en la EFL Cup, mermado por sus lesiones. Esta temporada, no se ha ganado la confianza del entrenador y el club 'Cherrie' ha decidido que lo mejor era que buscara minutos en otra parte. Su último partido fue en agosto de 2025 ante el Brentford en la Carabao Cup, en el que acabó expulsado.

“Sé bien dónde estoy. Este es un club con historia, con una hinchada que empuja y exige. No vengo a pasear, vengo a dejarlo todo”, dijo Julián en su presentación. “Se nota que hay unión, que todos vamos para el mismo lado. Estoy muy ilusionado y contento de estar aquí, de ayudar al equipo y darle alegrías a los aficionados”.

Este mismo fin de semana, el exculé puede tener su primera prueba de fuego. Araujo podría debutar este sábado en el gran clásico escocés ante el Rangers. Ambos equipos siguen a la caza del actual líder de la Scottish Premiership, el Hearts.

Estanis Pedrola, otro ex del Barça con nuevo equipo

También este viernes ha sido el día en el que se ha conocido el nuevo destino de otro ex del FC Barcelona. Se trata del extremo Estanis Pedrola. Procedente de la Sampdoria, el catalán ficha por la UD Las Palmas de Luis García.

El jugador, de 22 años, llega a las islas cedido hasta junio con opción de compra. Ex del Barça y que en la pasada temporada militó en el Bolonia, club con el que fue campeón de la Copa de Italia, admite que está ilusionado por jugar con Viera y Jesé.

"Mi ídolo de la infancia es Neymar. Siempre me gustó su juego. Estoy muy contento de poderme unir a todo, sobre todo con Viera y Jesé a los que he visto jugar de más pequeño. Es un placer estar tanto con ellos como con todo el vestuario y espero aportar desde ya mismo", dijo Pedrola en su presentación.