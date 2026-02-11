El exazulgrana Ángel Alarcón ya golea en la Eredivisie

Ángel Alarcón, ex del Barça y cedido del Oporto al Utrecht con opción de compra, está aprovechando a la perfección su préstamo al club de la Eredivisie. Quería tener minutos después de empezar a asomar la cabeza con fuerza en el primer equipo del conjunto portugués y, de momento, los está teniendo. Y lo que es mejor, los está aprovechando. El de Castelldefels, de hecho, ha necesitado pocas participaciones para empezar a estrenar su casillero goleador.

Esta noche, en el duelo que enfrentaba a su Utrecht con el Nijmegen, el exazulgrana anotó su primer gol, culminando una contra de manual con una portentosa carrera acabada de una picadita de muchos quilates. Alarcón celebró el tanto por todo lo alto, sabedor de que estos meses son muy importantes en su carrera como profesional.

Ya alejado del filial del Oporto después de que su técnico Francesco Farioli se deshiciera en elogios hacia él y lo llamara a filas para el primer equipo: "Creo que definitivamente es un jugador que puede ayudar al equipo teniendo un gran impacto siendo titular o saliendo desde el banquillo”.

El club decidió en este pasado mercado de invierno que lo mejor para el jugador era salir y tener así más minutos y mayor protagonismo. Y así está siendo. De momento, lleva tan solo tres partidos disputados con el Utrecht y ya tiene en su bolsillo un gol y una asistencia. Veremos qué futuro le depara al futbolista, que cuenta en Utrecht con una opción de compra a final de temporada.

Recordemos que Ángel Alarcón se marchó del filial del FC Barcelona en agosto de 2024, después de encadenar unas temporadas donde las lesiones no le permitieron mostrar todo su nivel.