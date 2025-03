El ex mayordomo de Al-kelaifi rompe su silencio: "Viví violencia psicológica, insultos y escupitajos. Intentaron secuestrarme dos o tres veces"

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y empresario catarí, fue investigado hace dos años por supuestos abusos contra su exmayordomo, Hicham Karmoussi. En septiembre de 2023, la Fiscalía de París abrió un expediente para esclarecer posibles delitos de "trabajo encubierto y explotación de personas en situación vulnerable". Ahora, Karmoussi ha vuelto a relatar el calvario y el infierno que vivió mientras trabajaba para Al-Khelaïfi.

Antiguo tenista profesional, al igual que Al-Khelaïfi, el exmayordomo empezó a trabajar para él a mediados de los años 2000, aunque desde 2011 su labor fue a tiempo completo. Sin embargo, siempre estuvo sin contrato y viviendo en la residencia del empresario. Según su testimonio, sus condiciones laborales y personales con Al-Khelaïfi se "deterioraron gravemente" a partir de 2015.

El exmayordomo, de 48 años, concurrió haber sido víctima de empleo clandestino, contratación irregular de un extranjero sin permiso de trabajo, acoso moral, violencia psicológica y amenazas, además de condiciones laborales inhumanas. El abogado del denunciante, Me Antoine Ory, declaró que "Hicham Karmoussi trabajó durante años sin contrato ni permiso de residencia para el señor Al-Khelaïfi y bajo una presión insoportable".

Nuevas revelaciones en el caso

Este jueves por la noche, la cadena France 2 emitió un especial titulado "Poder, escándalos y mucho dinero: los fuera de juego del PSG", en el programa "Enquête Complémentaire". En este reportaje, se han desvelado nuevas y sorprendentes declaraciones sobre el dirigente catarí.

Karmoussi recordó cómo empezó su relación laboral con él: "Al principio, no dominaba bien el francés, necesitaba a alguien que le hiciera la compra y gestionara sus pedidos. Éramos casi como hermanos. Pero luego me prohibieron ver a mi familia, tenía que estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin vacaciones. Solo podía dormir cuando él dormía. Si no respondía a sus mensajes, tenía serios problemas".

Más adelante, reveló que sufrió intentos de secuestro: "Viví violencia psicológica, insultos y escupitajos. Intentaron secuestrarme dos o tres veces. Querían encerrarme, intentaron obligarme a subir a coches. Sé que si hubiera viajado a Catar, no habría regresado", confesó. Además, aseguró que tuvo que participar en una "operación de limpieza" para destruir documentos supuestamente comprometedores.