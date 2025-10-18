El ex del Leganés de 18 años que ya vale 100 millones en la Bundesliga

Yan Diomandé ha explotado en la Bundesliga. El futbolista marfileño, exjugador del Leganés por el que el RB Leipzig pagó 20 millones de euros este verano, se ha convertido en una de las sensaciones del fútbol en Alemania a sus 18 años. De hecho, según informa 'Sky Sport', el club energético ya le ha puesto un precio de salida, que ronda los 100 millones de euros.

Una revalorización impactante que poco esperaban en las oficinas de Butarque, cuando este enero se fijaron en el futbolista procedente de la DME Academy de Florida, en Estados Unidos y apenas jugó 10 partidos con los 'pepineros'. Su evolución, en menos de un año, ha superado todas las expectativas que había puestas sobre él.

Con el Leipzig, Diomandé ha demostrado su velocidad, su explosividad y su verticalidad con el balón, y ya ha sido llamado para la selección absoluta de Costa de Marfil, con la que ha jugado estos últimos dos partidos del parón de selecciones y ha marcado dos goles. Con el Leipzig esta temporada, solo ha marcado un gol en siete partidos (ante el SV Sandhausen en la Copa de Alemania), pero su impacto ha ido más allá de las estadísticas personales.

Según las mismas informaciones, la dirección deportiva del club ya le ha blindado con una renovación hasta 2030 sin cláusula de rescisión en este próximo mercado veraniego, lo que supone una gran oportunidad de negocio para el equipo alemán ante las posibles embestidas de los grandes equipos de Europa.

El Leipzig, de hecho, no es la primera vez que consigue hacer un gran negocio con perlas de este estilo. Josko Gvardiol (90 millones de euros al Manchester City), Benjamin Sesko (76.5 millones al Arsenal), Dominik Szoboszlai (70 millones al Liverpool), Xavi Simons (65 millones al Tottenham), Christopher Nkunku (60 millones al Chelsea), Naby Keïta (60 millones al Liverpool) o Dani Olmo (55 millones al FC Barcelona) son claros ejemplos del buen trabajo de 'scouting' para descubrir talento joven y sacar buen rédito económico de ellos.

En definitiva, el equipo de Marco Rose ve un buen posible negocio con Yan Diomandé, un jugador que se ha adaptado a la Bundesliga de inmediato y puede generar un gran impacto, tanto en el mercado de los grandes europeos como en las arcas del Red Bull Arena este verano.