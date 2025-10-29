Un ex del Barça, protagonista en el banquillo del Al-Sadd

El banquillo del Al-Sadd sigue teniendo color azulgrana. Tras el periplo de Xavi Hernández, que estuvo en el club, primero como jugador (2015-2019) y después como entrenador (2019-2021), ahora es Sergio Alegre quien dirige al combinado catarí. Egarense como Xavi, Alegre ocupa el cargo de entrenador interino desde el pasado 15 de octubre, tras la destitución de Félix Sánchez.

Hombre de la confianza de Xavi

Òscar Hernández, Sergio Alegre y Xavi Hernández, durante un entrenamiento en su etapa en el Barça / FCBARCELONA

Cuando Xavi fichó por el Barça en noviembre de 2021, llegó acompañado por un Sergio Alegre que formaba parte de su cuerpo técnico. Ambos estuvieron trabajando juntos las dos temporadas y media que estuvo el técnico de Terrassa a los mandos del Barça, con el que consiguieron la Liga de 2023 y también la Supercopa de ese mismo año. Su etapa en los banquillos de Can Barça finalizó tras el curso 2023-24.

El catalán llegó a la disciplina del Al-Sadd a principios de 2025 y tras unos meses ejerciendo como ayudante, le ha llegado la oportunidad de dirigir el equipo como primer entrenador. Los malos resultados cosechados por el club catarí condenaron a un Félix Sánchez que tras cerca de 50 partidos acabó su etapa. El Al-Sadd comunicó el cese y anunció que Alegre pasaría a asumir las funciones de primer técnico hasta encontrar un sustituto definitivo.

Otro ex del Barça, en la plantilla

Más allá de Sergio Alegre, también hay otra figura que proviene del Fútbol Club Barcelona en el actual Al-Sadd. Se trata de Pau Prim. El joven centrocampista, cosecha del 2006, llegó a Qatar este pasado verano, tras expirarse su contrato con el Barça. Precisamente este asunto fue el que le mantuvo apartado de los terrenos de juego desde el 2024.

Pau Prim, en el día de su presentación con el Al-Sadd / Twitter: @AlsaddSC

En todo el 2025, Pau Prim no disputó ni un solo minuto con el filial azulgrana, ya que en el club querían que renovase, pero el joven canterano tenía otros planes. El centrocampista se ha comprometido hasta 2029 con el Al-Sadd.