Otro ex del Barça que busca triunfar en la MLS: Jorge Alastuey firma por el primer equipo del Austin FC

Triunfar en el fútbol no siempre es fácil. Algunos jugadores tienen la suerte de brillar nada más debutar, mientras que otros deben ir paso a paso para ir construyendo su éxito.

Jorge Alastuey, de 23 años, es uno de estos casos que demuestran que en el fútbol, no todo es inmediato. El centrocampista fue canterano del Barça, equipo en el que estuvo entre los 13 y los 19 años. En su último año, le informaron que el equipo blaugrana no le iba a renovar el contrato, con lo que se tuvo que buscar un nuevo club.

El jugador terminó llegando al juvenil del Nápoles, y tras pasar por el Teruel y por LKS Lodz polaco, Alastuey llegó al filial del Austin FC en enero de 2025. Compitiendo en la MLS Next Pro, el futbolista se salió: 19 goles y dos asistencias en 39 partidos disputados, unos números que le han valido para ascender al primer equipo.

Jorge Alastuey, en un partido con el Austin FC II / Austin FC

El club tejano, actualmente decimocuarto en la Conferencia Oeste, confía en que el aragonés pueda ser una pieza importante para buscar la clasificación a la fase de playoffs, la cual actualmente tienen a siete puntos de distancia.

No obstante, jugar en la MLS no es algo nuevo para Alastuey: con ficha del filial, el jugador ya debutó el 15 de marzo en un encuentro ante el Real Salt Lake, en el que entró al campo en el minuto 59, e incluso sabe qué es ser titular en la liga estadounidense, pues lo fue en un partido contra el San Jose Earthquakes.

Gracias a estos dos partidos, Alastuey se convirtió en uno de los futbolistas españoles más jóvenes en debutar en la MLS. Solo Angeliño, Oriol Rosell, Jon Bakero y Sergi Solans alcanzaron la MLS a una edad inferior, mientras que iguala el registro de Hugo Bacharach y Riqui Puig.

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De hecho, los casos de Riqui y de Alastuey son similares: ambos son centrocampistas y, tras no encontrar sitio en el Barça, decidieron buscar triunfar en Estados Unidos. Riqui Puig consiguió convertirse en uno de los mejores jugadores del LA Galaxy, un camino que Alastuey busca replicar en el Austin FC.