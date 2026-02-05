Evitan otro 'caso Lewandowski' con Harry Kane

Pese a los recientes tropiezos en la Bundesliga, que han reducido la ventaja sobre su perseguidor de once a seis puntos, en el Bayern de Múnich se respiran buenos tiempos y predominan la ilusión y la esperanza de cara al tramo decisivo de la temporada. De la mano de Vincent Kompany, el conjunto bávaro ha construido un equipo letal y competitivo, con argumentos suficientes para aspirar a todos los títulos en juego.

Como ocurre en todos los grandes equipos, son varios los jugadores que destacan, pero sin lugar a dudas hay que resaltar la figura de Harry Kane. El delantero inglés se ha convertido en una pieza fundamental desde su llegada procedente del Tottenham y no necesitó ni siquiera una temporada de adaptación para mostrar su mejor versión con la camiseta muniquesa.

Harry Kane salvó un punto para el Bayern / EFE

En esta campaña, su rendimiento no ha bajado ni un ápice. A pesar de tener 32 años, Harry Kane continúa siendo tan letal como siempre dentro del área. En lo que va de curso, con algo más de 2.500 minutos disputados en 32 partidos entre las diferentes competiciones, el internacional inglés ya ha logrado ver portería en 36 ocasiones, además de repartir cuatro asistencias.

Es por ello que múltiples equipos del primer nivel europeo siguen de cerca su situación, pese a que tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2027. El ‘killer’ inglés lleva tiempo despertando el interés de grandes clubes y la progresiva cercanía del final de su vínculo convierte a Harry Kane en una pieza aún más codiciada de cara a los próximos mercados.

Harry Kane y su doblete dan la victoria al Bayern de Munich / Champions

En ese sentido, el propio delantero podía forzar aún más la situación activando un mecanismo incluido en su contrato que permitiría la aparición de una cláusula de salida cifrada en 65 millones de euros. De hecho, así lo reconoció Hoeness: "Tiene una cláusula de rescisión anual hasta finales de este mes de enero. Damos por hecho que cumplirá su contrato hasta 2027, pero sí que existe esta cláusula para irse en verano".

Sin embargo, a principios de febrero ya es oficial que Harry Kane ha decidido no activar dicha cláusula y todo apunta a que cumplirá su contrato con el Bayern de Múnich hasta 2027. De este modo, el club bávaro evita un nuevo ‘caso Lewandowski’. Conviene recordar que el delantero polaco puso rumbo al FC Barcelona cuando apenas le restaba un año de contrato, en una salida que el Bayern aceptó como última vía para obtener rédito económico por su traspaso.

Harry Kane se lamenta tras una ocasión fallada / EFE

En cualquier caso, el Bayern no tiene intención alguna de hacer caja con Harry Kane, por quien en su día llegó a desembolsar cerca de 100 millones de euros. El ‘killer’ inglés es una pieza indispensable para el conjunto alemán y todo indica que seguirá siéndolo durante lo que resta de temporada y, casi con total seguridad, también el próximo curso. Así, se cierra un culebrón que apenas llegó a estallar.