El Crystal Palace conquistó con la Conference League el tercer título en su historia, primero europeo, pero la verdadera hazaña la consiguió su delantero, Evann Guessand, quien se convirtió en el primer doble campeón europeo en la misma temporada, haciéndolo en un lapso de apenas una semana.

Todo se debe a la manera en que se desarrolló la temporada de Guessand. El delantero marfileño comenzó la campaña con el Aston Villa de Unai Emery, donde participó en siete partidos de la Europa League, anotando incluso dos goles durante la fase de grupos.

El equipo de Emery progresó exitosamente en el torneo y terminó coronándose en la final al vencer 0-3 al Friburgo, aunque el marfileño ya no formaba parte del equipo.

Evann Guessand celebra con sus compañeros del Crystal Palace el título de la Conference League / EFE

A la mitad del año futbolístico (30 de enero), Guessand se incorporó al Crystal Palace en calidad de préstamo, jugando seis partidos -- incluyendo la final -- y anotando un gol en las fases eliminatorias para aportar a la causa de los campeones de la Conference League.

Con ambos equipos ganando los torneos, Guessand se convirtió en el primer campeón de ambos torneos en un mismo curso, aunque depende del Aston Villa hacerlo oficial.

En manos del Aston Villa

La UEFA otorga a los campeones de las competencias europeas 50 medallas para repartir en el club a su consideración. Mientras que el delantero ya celebró con sus compañeros la conquista de la Conference, el reconocimiento oficial de campeón de la Europa League será si el Aston Villa le entrega una de las medallas.

Eyann Guessand, en la Europa League con el Aston Villa / GEORGIOS KEFALAS / EFE

El préstamo de Guessand expira el próximo 30 de junio, por lo que en su regreso al equipo de Emery podría recibir el reconocimiento, si es que el club así lo considera.

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Su temporada con actuaciones constantes en ambos equipos y al máximo nivel del fútbol inglés llenó el ojo del seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, quien convocó a Guessand para disputar el Mundial este verano, donde enfrentarán a Alemania, Curazao y Ecuador. Aunque improbable, Guessand buscará un inédito hat-trick de títulos.