CONFERENCE LEAGUE
Evan Guessand es único: campeón de la Conference y Europa League en la misma temporada
El delantero del Crystal Palace inauguró un club inédito en el fútbol europeo
El Crystal Palace conquistó con la Conference League el tercer título en su historia, primero europeo, pero la verdadera hazaña la consiguió su delantero, Evann Guessand, quien se convirtió en el primer doble campeón europeo en la misma temporada, haciéndolo en un lapso de apenas una semana.
Todo se debe a la manera en que se desarrolló la temporada de Guessand. El delantero marfileño comenzó la campaña con el Aston Villa de Unai Emery, donde participó en siete partidos de la Europa League, anotando incluso dos goles durante la fase de grupos.
El equipo de Emery progresó exitosamente en el torneo y terminó coronándose en la final al vencer 0-3 al Friburgo, aunque el marfileño ya no formaba parte del equipo.
A la mitad del año futbolístico (30 de enero), Guessand se incorporó al Crystal Palace en calidad de préstamo, jugando seis partidos -- incluyendo la final -- y anotando un gol en las fases eliminatorias para aportar a la causa de los campeones de la Conference League.
Con ambos equipos ganando los torneos, Guessand se convirtió en el primer campeón de ambos torneos en un mismo curso, aunque depende del Aston Villa hacerlo oficial.
En manos del Aston Villa
La UEFA otorga a los campeones de las competencias europeas 50 medallas para repartir en el club a su consideración. Mientras que el delantero ya celebró con sus compañeros la conquista de la Conference, el reconocimiento oficial de campeón de la Europa League será si el Aston Villa le entrega una de las medallas.
El préstamo de Guessand expira el próximo 30 de junio, por lo que en su regreso al equipo de Emery podría recibir el reconocimiento, si es que el club así lo considera.
Su temporada con actuaciones constantes en ambos equipos y al máximo nivel del fútbol inglés llenó el ojo del seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, quien convocó a Guessand para disputar el Mundial este verano, donde enfrentarán a Alemania, Curazao y Ecuador. Aunque improbable, Guessand buscará un inédito hat-trick de títulos.
- ¡Fichado! Anthony Gordon aterrizará en Barcelona en las próximas horas
- La cronología y los motivos del adiós de Alexia Putellas al Barça
- Anthony Gordon: el Barça ficharía presión, definición y talento
- El dilema del Barça: fichar ya a Anthony Gordon o esperar por Julián Álvarez o Joao Pedro
- La situación de Rashford en el Barça se complica
- ¡Principio de acuerdo para el fichaje de Anthony Gordon por el Barça!
- ¡El Barça envía una oferta formal de 70 millones al Newcastle por Anthony Gordon!
- Reunión de Deco con los agentes de Dani Olmo