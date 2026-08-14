Eva Carneiro responde a Mourinho tras el documental: "Espero que hayan ganado algo de dinero"

La polémica entre Eva Carneiro y José Mourinho vuelve a estar a la orden del día. Aunque hayan pasado más de diez años desde aquel incidente que acabó en los tribunales, el actual entrenador del Real Madrid retomó este incidente en su documental 'Mourinho', donde defendió su postura y no considera que deba pedirle disculpas a Carneiro. Ella no ha dudado en contestar a través de redes sociales.

Durante un partido de la Premier League, cuando Mourinho era entrenador del Chelsea, Eden Hazard daba la sensación de estar lesionado. El portugués se dirigió directamente a Eva Carneiro, que era médica del club, llamándola "hija de puta", por atender al belga y dejar a los 'blues' con inferioridad en los últimos minutos del encuentro ante el Swansea.

Mourinho consideraba que Hazard no estaba lesionado, pero como entraron los médicos, la estrella belga tuvo que retirarse del terreno de juego temporalmente por reglamento, lo que dejó a su equipo con nueve jugadores, ya que Thibaut Courtois había sido expulsado. Según Carneiro, el árbitro Michael Oliver pidió la asistencia médica hasta en dos ocasiones.

"El árbitro Michael Oliver nos llamó dos veces, el jugador Eden Hazard solicitó asistencia médica, luego hicimos contacto visual desde la línea lateral y él confirmó que necesitaba asistencia médica, dos veces. En ese momento, mis manos están atadas como profesional médico", aseguró de manera rotunda.

Eva Carneiro, en una imagen de archivo con el Chelsea / X

Mourinho dio su opinión en el documental, defendiendo su punto de vista y creyendo que no debe pedir perdón a Carneiro. "No soy médico, pero mi ojo sabe cuándo un jugador está lesionado y cuándo no lo está. Yo sabía que Eden no estaba lesionado, pero los médicos saltaron al campo y dejaron al equipo con nueve jugadores", inició.

Cruce de declaraciones

"Para mí, que la médica sea mujer u hombre, da lo mismo. Así que, como de costumbre, usé mi vocabulario cuando no estoy contento. Hay palabras que se dicen en momentos en los que la tensión es muy alta. Y por lo general, las personas que tienen cultura futbolística o los genes del juego lo superan en un segundo, pero en este caso la situación fue distinta", remató el actual entrenador blanco.

Eva Carneiro no se ha callado y ha respondido al portugués en redes sociales con una frase corta. "11 años después y aquí estamos, reviviendo lo peor. Espero que hayan ganado algo de dinero", dijo. La exmédica del Chelsea llevó a los tribunales a Jose Mourinho y al Chelsea por despido improcedente y discriminación, ya que abandonó el cargo tras este incidente.