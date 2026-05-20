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¿Cuántas Europa League ha ganado Unai Emery? Así queda su palmarés tras la victoria del Aston Villa

La victoria del Aston Villa frente al Friburgo en la final de la Europa League permite al de vasco agrandar su leyenda en la competición continental

Unai Emery agranda su leyenda en la Europa League

Unai Emery agranda su leyenda en la Europa League / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Unai Emery sigue agrandando su leyenda en la Europa League. La victoria del Aston Villa ante el Friburgo en la gran final permite al de Hondarriba mantener su idilio con el segundo título internacional más prestigioso del Viejo Continente, que ya ha conquistado con tres equipos diferentes.

La goleada en la final continental permite a Emery estrenar su palmarés particular con el Aston Villa y añadir el duodécimo trofeo a sus vitrinas particulares. El grueso de sus entorchados corresponden a su etapa con el PSG, aunque ninguna de las gestas europeas del vasco se produjo desde el banquillo de los parisinos.

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Más allá de los títulos conquistados con el PSG, en el palmarés de Emery relucen especialmente las 5 Europa League conquistadas con tres equipos diferentes. La victoria a los mandos del Aston Villa en la presente edición se suma a la celebrada con el Villarreal en la 20/21 y a las tres consecutivas que levantó como entrenador del Sevilla (13/14, 14/15 y 15/16).

Unai Emery, con la Europa League conquistada con el Villarreal

Unai Emery, con la Europa League conquistada con el Villarreal / X

El palmarés de Unai Emery

PSG (7 títulos)

  • Ligue 1 (1): 2017/18
  • Copa de Francia (2): 2016/17 y 2017/18
  • Copa de la Liga de Francia (2): 2016/17 y 2017/18
  • Supercopa de Francia (2): 2016/17 y 2017/18

Sevilla (3 títulos)

  • Europa League (3): 2013/14, 2014/15 y 2015/16

Villarreal

  • Europa League (1): 2020/21

Aston Villa

  • Europa League (1): 2025/26

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