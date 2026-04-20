La 'Europa League' africana volvió a sembrar el caos en Marruecos

La invasión al campo de los aficionados durante la vuelta de semifinales de la Copa Confederación de la CAF entre el Olympique Safi (Marruecos) y el USM Alger (Argelia) de este domingo 19 de abril significó una actuación bochornosa para el fútbol africano.

Con el lanzamiento de objetos como sillas y bengalas, sumado a la invasión al césped, se originó una batalla campal antes del pitido inicial de la semifinal que provocó un retraso de hora y veinte hasta el comienzo del partido.

Después del empate sin goles en la ida, disputada en el Stade 5 Juillet 1962 de Argelia, la vuelta de la semifinal decidía quién jugaría la final ante el Zamalek, equipo egipcio que clasificó a la final en los días previos. A pesar del empate (1-1) en el estadio del Safi, se clasificó el equipo argelino por una regla de esta 'Europa League' africana, en donde el gol fuera de casa cuenta doble.

La imagen dejó en evidencia una vez más al fútbol africano, que todavía recuerda la controvertida final y la resolución posterior de la Copa África entre Marruecos y Senegal. Según fuentes de la 'CADENA SER', llegaron a escucharse consignas de tinte político en las gradas mediante el revuelo sucedido en la semifinal de la Copa Confederación.

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A la espera de la semifinal entre Zamalek y Alger, este suceso vuelve a cuestionar la seriedad del fútbol africano en el panorama mundial que, a pesar de ofrecer un juego vistoso e intenso, no parece ser igual de correcto en las decisiones que se toman respecto a él.