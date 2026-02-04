Europa echa de menos a Iñigo Martínez

Pese a todo el lío que envuelve a la Saudi Pro League, y especialmente al Al Nassr, tras el enfado de Cristiano Ronaldo, Iñigo Martínez está tranquilo y concentrado en dar su mejor versión. El ex del Barça publicó una foto en su Instagram personal junto a sus amigos, que viajaron a Riad para vivir el encuentro contra el Al Riyadh, mostrando su felicidad. El de Ondarroa parece cada vez más cómodo en Riyadh.

Su salida del Barça fue un golpe rápido, difícil de digerir. El comandante de la defensa, al lado de Pau Cubarsí, y uno de los pilares en los que se sostenía la arriesgada estrategia de Hansi Flick, se marchaba en un abrir y cerrar de ojos a Arabia Saudí. Un movimiento necesario para aligerar la masa salarial culé, pero que debilitaba al equipo en lo deportivo. A sus 34 años, una oferta contractual con la magnitud saudí era difícil de rechazar.

Iñigo Martínez celebra tras anotar el tercer gol de su equipo, durante el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid / EFE/Enric Fontcuberta

De ser cuestionado cuando llegó a Barcelona a irse como un auténtico ídolo, tras solo una temporada. La conexión que Iñigo tuvo con el Barça, y especialmente con los culés, fue intensa. Muchos de ellos todavía lo echan de menos. También en Europa. Por ello, un club grande de la Premier, entre otros equipos, trató de convencerlo para regresar a las grandes ligas en enero, pero dijo que no, según recoge AS.

Europa sigue pendiente de él

Expeditivo, inteligente, muy bueno en el juego aéreo y valiente para jugar el balón, su nivel la campaña pasada fue sensacional. Y zurdo, un perfil que suele escasear. En Europa hay muchos equipos que creen que podría ser determinante semana tras semana. Pero Iñigo Martínez está adaptado a Arabia y al Al Nassr y según la misma fuente alargara su vinculación un año más con el equipo de Riad.

Iñigo Martínez durante el partido de semifinal de la Copa de Arabia Saudí entre el Al-Nassr y el Al-Ittihad / AL NASSR

Es indispensable para Jorge Jesús. Desde que llegó, titular indiscutible. Por ello, a sus 34 años, puede presumir de haber jugado todos los partidos de liga desde el inicio (20). Junto a futbolistas como Joao Félix, Sadio Mané, Kingsley Coman, Mohamed Simakan, Marcelo Brozovic o el propio Cristiano, Iñigo es la gran esperanza para derrotar al todopoderoso Al Hilal.