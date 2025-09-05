Ethan Mbappé: retorno agridulce con el impulso de Kylian

Sonríe Ethan Mbappé. Verle ejercitarse sobre el césped - y junto al resto de sus compañeros - disparó los niveles de ilusión del aficionado del Lille, cuyas ganas de disfrutar de su talento son máximas. Sobre todo porque el pequeño de los Mbappé no tendría un año debut sencillo en el club norteño.

El suyo fue un curso prácticamente en blanco. Hizo su debut con 'Les Dogues' disputando los últimos minutos de la primera jornada liguera ante el Stade Reims y gozó de algo más de media hora ante el Angers. A partir de ahí, sin embargo, todo se vino abajo. Se perdió los tres compromisos consiguientes por unas molestias en los abductores y reapareció ante Le Havre.

Kylian y Ethan Mbappé entrenando juntos / SPORT.es / JULIEN DE ROSA

Pero el desgarro en el fémur que sufriría en octubre se encargaría de aguarle la fiesta. Permaneció en la enfermería hasta finales de enero y, cuando parecía que empezaba a ver la luz al final del túnel, cogiendo algo de rodaje a finales de enero-febrero, volvería a quedarse fuera unos cuantos partidos más.

Solo 14 partidos

Mes de abril. Ethan iba sumando minutos testimoniales para ganar ritmo competitivo. Saltó al césped del Raymond-Copa para sustituir a Mitchel Bakker y, tan solo cinco minutos después, notó unas molestias en el muslo inmediatamente después de realizar su primera carrera. Y tuvo que ser retirado en camilla. Una imagen que lamentó su técnico, Bruno Genesio: "Son muy, muy malas noticias. Estoy triste por él. Ha trabajado muy duro para volver y ahora se ha vuelto a lesionar los isquiotibiales. Es duro".

Ethan Mbappé se lamenta con la camiseta del Lille / X

10 partidos en la Ligue 1 (14 en total) en su primera aventura lejos de París. Y de su hermano mayor Kylian. Pero volvería más fuerte tras someterse a una exitosa intervención en sus isquiotibiales en mayo.

Feliz... pero sin Europa

Ya a mediados de agosto se le vio tocar balón de nuevo tras completar su rehabilitación en Clairefontaine. Por ello, su regreso a los terrenos de juego está cada vez más cerca. Eso sí, Ethan Mbappé no competirá este curso en Europa. Y es que no figura entre los 25 escogidos por Bruno Genesio para disputar la Europa League.

Kylian, orgulloso

Como buen hermano mayor, Kylian mostró públicamente su apoyo a su hermano, que volvió sonriente a los entrenamientos del Lille, 'resposteando' a sus 'stories' de Instagram el vídeo de 'Les Dogues', donde aparece Ethan.