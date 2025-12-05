Ethan Mbappé pone la Ligue 1 al rojo vivo

Un gol del francés Ethan Mbappé, hermano menor del delantero del Real Madrid Kylian, le dio la victoria al Lille por 1-0 ante el Marsella, y evitó que los visitantes se colocaran líderes de una apretada Ligue 1, en este inicio de la decimoquinta jornada.

El cuadro que dirige el italiano Roberto de Zerbi ya tropezó la pasada semana ante el Toulouse (2-2) y se queda en tercera posición con 29 puntos, los mismos que el Lille, que es cuarto pero con peor porcentaje goleador.

Una situación de la que se podría aprovechar el Lens, actual líder con 31 puntos, y el Paris Saint-Germain (30), que juegan este sábado contra Nantes y Rennes respectivamente.

El tanto de Ethan Mbappé, centrocampista de 18 años, llegó a los 10 minutos de encuentro tras un exquisito control al borde del área y la posterior definición con la izquierda al segundo palo, tras una nefasta salida del guardameta argentino Gerónimo Rulli.

Una ventaja que conservó sin sufrir en exceso el cuadro local, que pese a gozar de menos posesión fue más incisivo en las áreas y sólido en tareas defensivas. El Marsella reaccionó tarde y consiguió tirar solamente dos veces a puerta en todo el partido.