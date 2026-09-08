Eterno Messi: 17 nominaciones al Balón de Oro en 20 años

Ya se conocen los 30 nominados al Balón de Oro que se entregará el 26 de octubre en Londres. Entre las grandes estrellas del fútbol europeo, a sus 39 años de edad vuelve a estar presente Lionel Andrés Messi Cuccittini en la lista definitiva de candidatos.

El astro argentino, máximo ganador del Balón de Oro con un total de ocho, está nominado tras liderar a la selección argentina hasta la final del Mundial con ocho goles y cuatro asistencias. Esta es la decimoséptima vez en la que Messi opta a ganar el premio.

Esto le deja a una nominación de empatar a Cristiano Ronaldo, quien acumula un total de 18, pero Messi se lleva un récord único en el mundo del fútbol que demuestra su longevidad al más alto nivel: es el primer futbolista que entre su primera y su, hasta ahora, última nominación hay un lapso de 20 años, pues su debut en esta gala fue en el año 2006.

Mbappé y Kane completan el podio de jugadores con más nominaciones en esta edición

Por detrás de Messi, el jugador con más nominaciones en la lista de la edición de 2026 es Kylian Mbappé, que acudirá por novena ocasión a la gala en busca de su primer Balón de Oro. El podio lo completa Harry Kane, uno de los grandes favoritos, que acumula ocho nominaciones.

La tanda de los más experimentados en esta edición la completan Haaland, quien consigue su sexta nominación consecutiva, en gran parte gracias a su espectacular Mundial con Noruega, y Lautaro Martínez, Vinícius y Sadio Mané, los tres con cinco.

El resto de futbolistas de la lista acumulan menos de cinco nominaciones. Un jugador que, si su carrera no se tuerce, puede llegar a competir contra el número de nominaciones de Messi y Cristiano es Jude Bellingham, pues con apenas 23 años ya acumula cuatro nominaciones.

Una edición llena de debutantes

Si algo sorprende de la lista definitiva es la gran cantidad de jugadores que están nominados por primera vez: un total de siete, de los cuales tres son españoles, siendo estos Cubarsí, Ferran Torres y Cucurella.

Los otros cuatro son Gabriel, central brasileño del Arsenal; Pacho, central ecuatoriano del PSG; Upamecano, central francés del Bayern, y la gran sorpresa entre los 30 nominados: Julián Quiñones.

El delantero mexicano es uno de los tres jugadores de la lista que no juega en Europa, siendo los otros dos Messi y Mané. Quiñones hizo un muy buen Mundial con su selección, anotó cuatro tantos, y fue el máximo goleador de la Saudi Pro League, con un total de 33 goles, méritos que le han llevado a formar parte de los 30 mejores jugadores de la temporada según el premio individual más prestigioso del mundo del fútbol.