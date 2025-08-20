Fin a la etapa de Zubizarreta en el Oporto

El español Andoni Zubizarreta ha dejado su puesto como director deportivo del Oporto, cargo que ocupaba desde abril de 2024, ha anunciado este miércoles el equipo portugués en comunicado.

"La amplia experiencia de Andoni Zubizarreta ha permitido al Oporto sentar las bases de un proyecto deportivo sólido que podrá desarrollarse y consolidarse en el futuro", escribió el club en la nota.

Sin embargo, "una vez definidas las prioridades de ambas partes para las próximas temporadas, se ha considerado que este sería el momento más adecuado para finalizar la relación entre ambos".

Andoni Zubizarreta, como director deportivo del Oporto / 'X'

Zubizarreta formó parte de la candidatura de André Villas-Boas a la presidencia del Oporto, tomando las riendas del equipo tras la victoria del que fue entrenador del Chelsea y del Marsella, club en el que trabajaron juntos por primera vez.

La andadura de ambos empezó con la conquista de la Supercopa portuguesa, que acabó por ser lo más destacado de una campaña irregular en la que el conjunto terminó tercero en la Liga.

Entre los fichajes de 'Zubi' para el Oporto se encuentran el actual goleador del conjunto, el delantero melillense Samuel Aghehowa, contratado al Atlético de Madrid, y el centrocampista gallego Gabri Veiga, procedente del Al Ahli Jeddah saudí.

Zubizarreta, cuando llegó al Oporto / X

Su mayor traspaso fue el del también gallego Nico González, que se marchó al Manchester City de Pep Guardiola por unos 60 millones de euros.

El Oporto es el club más reciente en la carrera directiva de Andoni Zubizarreta, de 63 años, que también fue responsable de fútbol del FC Barcelona, donde realizó algunos de los fichajes más sonados de los azulgranas, como Neymar Jr. o Luis Suárez.

Además, tuvo una larga y exitosa trayectoria en los terrenos de juego como portero de equipos como el Athletic Club, el Barça, el Valencia y la selección española.