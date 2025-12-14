Estudiantes, el equipo que se plantó ante la AFA, se corona con un nuevo título

Estudiantes de La Plata volvió a hacerlo. El club que en las últimas semanas se plantó públicamente ante la AFA se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino tras vencer a Racing Club por 5-4 en la definición por penaltis, luego de igualar 1-1 en una final intensa y cargada de simbolismo disputada en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez levantó el título gracias a un recorrido tan inesperado como contundente. Había terminado octavo en el Grupo A y accedió a los playoffs por una combinación de resultados en la última fecha, pero en la fase eliminatoria mostró su versión más competitiva: eliminó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, a Central Córdoba en cuartos, a Gimnasia en semifinales y finalmente a Racing en una definición dramática.

La final fue pareja y tensa desde el inicio. Racing logró abrir el marcador a los 81 minutos con una brillante definición de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, que parecía encaminar el título para la ‘Academia’. Sin embargo, en la última jugada del tiempo reglamentario, un centro preciso de José Sosa encontró el cabezazo de Guido Carrillo para forzar el tiempo suplementario. En la prórroga, la falta de eficacia de ambos equipos llevó la resolución a los doce pasos. Allí, Fernando Muslera fue decisivo al atajar un penal y Franco Pardo estrelló el suyo en el palo, sellando la consagración del ‘Pincha’.

El título no solo significó la undécima corona local para Estudiantes —la séptima en Primera División—, sino también la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores y la confirmación de un ciclo exitoso: en los últimos dos años ganó la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y ahora el Clausura 2025. Además, disputará el próximo sábado la final del Trofeo de Campeones ante Platense.

La consagración tuvo un fuerte impacto político e institucional. En medio de su enfrentamiento con la AFA, el club recibió el respaldo público del presidente argentino Javier Milei y de varios miembros de su Gobierno, que celebraron el título en redes sociales. El conflicto se profundizó luego de que el presidente del club, Juan Sebastián Verón, cuestionara la creación del título de ‘Campeón de la Liga’ otorgado a Rosario Central y expresara su desacuerdo con decisiones institucionales de la AFA, lo que derivó en una suspensión de seis meses que le impidió estar en el campo durante la final.

Verón siguió el partido desde las gradas y, tras la consagración, destacó la fortaleza del plantel para sobreponerse a lo que calificó como “un momento muy injusto”. El simbolismo fue inevitable: Estudiantes, el club que desafió al poder, terminó celebrando en el campo de juego.

La historia también aportó un guiño. Racing volvió a caer ante Estudiantes en una final mano a mano, como ya había ocurrido en el Torneo Metropolitano de 1967, inicio de una era dorada que llevó al club platense a conquistar América y el mundo. Más de medio siglo después, el ‘León’ reafirma su identidad competitiva y su peso histórico: cuando Estudiantes llega a estas instancias, suele salir campeón.

Campeones de la Primera División argentina y número de títulos:

. Con 37 títulos: River Plate

. Con 35: Boca Juniors

. Con 18: Racing Club

. Con 16: Independiente

. Con 15: San Lorenzo de Almagro

. Con 11: Vélez Sarsfield

. Con 7: Estudiantes de La Plata

. Con 6: Newell's Old Boys

. Con 5: Huracán

. Con 4: Rosario Central

. Con 3: Argentinos Juniors

. Con 2: Ferro Carril Oeste y Lanús

. Con 1: Arsenal, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre y Platense.

Campeones de copas nacionales y número de títulos:

. Con 17 títulos: River Plate y Boca Juniors

. Con 15: Racing Club

. Con 9: Independiente

. Con 8: Huracán y Rosario Central

. Con 5: Lanús

. Con 4: Estudiantes de La Plata y Arsenal

. Con 3: Newell's Old Boys

. Con 2: Defensa y Justicia

. Con 1: San Lorenzo de Almagro, Vélez Sarsfield, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre, Patronato, Central Córdoba e Independiente Rivadavia.