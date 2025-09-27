Las estrellas del futuro: a quién seguir en este Mundial sub20

Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Xavi Hernández, Luís Figo, Juan Román Riquelme o Robert Prosinecki son algunos de los nombres que en su juventud disputaron el Mundial sub20, competición que estrenará hoy la vigesimocuarta edición de su historia. A lo largo de tres semanas, Chile será la sede de un torneo que contará con la presencia de las mejores 24 selecciones jóvenes del mundo y algunas de las mayores promesas del momento, futbolistas que darán mucho de que hablar en los próximos años.

El Estadio Nacional de Julio Martínez Prádanos, el Elías Figueroa Brander, el Teniente y el Fiscal serán las sedes de una competición que nació en 1977 y cada dos años se convierte en el principal escaparte de las mejores promesas del mundo. Además, será la segunda vez que el 'País de los Poetas' alberga el certamen después de que en 1987 la Yugoslavia de Suker, Prosinecki y Mijatovic se coronara campeona. Una vez más, las grandes selecciones sub20 del momento se congregarán en Chile y en SPORT repasaremos los jugadores a los que no se les debe perder la pista en el próximo mes.

'Pedrinho', estrella de la pentacampeona

Pedro Henrique Silva dos Santos, más conocido como 'Pedrinho' llegará al torneo como la estrella de Brasil. El extremo izquierdo del Zenit de 19 años lleva muchos años siendo una de las mayores promesas de la 'Canarinha' y buena muestra de ello son los dos campeonatos sudamericanos sub 20 que ganó con su selección en 2023 y 2025. El de São Paulo comenzó su carrera en el Corinthians, donde dio el salto al fútbol profesional en 2023. Su buen hacer en la Serie A brasileña le permitió dar el salto a Europa, concretamente al Zenit de San Petersburgo que pagó 9 millones de euros por su traspaso. Desde febrero de 2024, el atacante de Brasil es uno de los jugadores más destacados de su equipo, llegando a disputar 2.009 minutos la temporada pasada en los que anotó 4 goles y repartió 8 asistencias. Este curso, no ha arrancado tan bien -una asistencia en 13 partidos-, pero será una de las principales armas de una selección que se medirá a México, Marruecos y España en el grupo de la muerte.

Pedrinho celebrándo un tanto con la Selecciób de Brasil / ABCdoABC

Deivid Washington, goleador implacable

Nacido en Itumbaria, el delantero centro de 2005 fue una de las grandes apuestas del Chelsea en 2023. Los 'Blues' pagaron 16 millones de euros por un atacante que brilló en las inferiores del Santos, pero aún no se ha podido adaptar al fútbol profesional. La temporada pasada la vivió a caballo entre el filial londinense y el primer equipo del Santos, donde llegó cedido en febrero, jugó 686 minutos y anotó un gol. Deivid destaca por ser un delantero fuerte y corpulento, que siempre ha rendido con el combinado brasileño. En el último sudamericano sub20, el delantero fue clave para el triunfo de los suyos, anotando 3 tantos que lo colocaron como el máximo goleador de Brasil.

Deivid Washington, artillero brasileño sub 20 / Gazeta Esportiva

Gianluca Prestianni, un líder por las ausencias

Con la ausencia de jugadores importantes como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Aaron Anselmino o Valentín Carboni; Gianluca Prestianni será uno de los futbolistas obligados a tomar el manto de líder de Argentina, la máxima ganadora del certamen con seis títulos. El extremo diestro de 19 años está comenzando a entrar en la rotación del Benfica y en esta campaña ha anotado un tanto en 195 minutos. Los lusos apostaron por él en 2024, pagando 9 millones de euros a Vélez para que pudiera dar el salto a Europa. Con las 'Águilas', el de Ciudadela ha ganado una Supercopa y cada vez está más presente sobre el césped, postulándose así como uno de los jugadores a seguir en este torneo.

Gianluca Prestianni con Argentina en un partido de Selecciones / Instagram

Álvaro Montoro, talento 'albiceleste' consagrado en el Brasileirao

Jugador brillante entre líneas y partiendo desde la banda. Montoro es de esos a los que les gusta gustar y si puede hacer tres o cuatro fintas antes de superar a su marcador no se lo piensa dos veces. Argentino con alma de brasileño. Por eso brilla con el Botafogo de Río de Janeiro que pagó 7.9 millones de euros a Vélez este verano por el mediapunta de 18 años. Los tres goles y dos asistencias que ha conseguido en sus primeros 1000 minutos con el conjunto brasileño son una buena muestra del grandísimo nivel técnico de un futbolista que debe ser importante para la ‘albiceleste’.

Álvaro Montoro vistiendo la elástica de la albiceleste / Fogo na Rede

Benjamin Cremaschi, un joven con mucha veteranía

El Mundial sub20 suele ser el escenario de esos jóvenes que aún no se han asentado en la élite, pero en el caso de Benjamin Cremaschi, eso no aplica. El centrocampista estadounidense cedido al Parma de la Serie A por el Inter de Miami ha jugado, a sus 20 años, 107 partidos con el equipo de Leo Messi en los que anotó 8 goles y 9 asistencias. Además, su capacidad de llegada desde la segunda línea, habilidad para caer a banda y gran nivel técnico le han permitido debutar con la selección absoluta de su país. Casi Nada. El mediocentro del Parma será una de las principales armas de una selección que se medirá a Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica en el Grupo E.

Benjamin Cremaschi con la Selección de Estados Unidos / ESPN

Obed Vargas, pieza clave en un centro del campo de nivel

A pesar de nacer en Alaska y desarrollar toda su carrera futbolística en suelo estadounidense, México ha apostado fuerte por Obed Vargas. ‘El Tri’ le ha birlado a su país vecino una perla del centro del campo que ataca, defiende y organiza. Es un todo en uno. El pivote de Seattle Sounders es una pieza clave para su equipo, disputando 38 partidos la temporada pasada -3.350 minutos- en los que anotó 4 goles y repartió dos asistencias. También lo es para la selección sub 20 en la que formará un doble pivote de ensueño junto a Elías Montiel, otra perla a tener en cuenta durante este torneo.

Obed Vargas, líder del centro del campo del 'Tri' / Goal.com

Djylian N'Guessan, la esperanza francesa de 17 años

El delantero francoargelino de 17 años Djylian N'Guessan es una de las principales esperanzas de Francia en este torneo. Brillante en el juego asociativo, hábil y con buen cabezazo, el atacante francés del Saint-Étienne es una de las mayores perlas del país galo. Pues, con la sub 16 y sub 17, ha anotado 23 tantos en 25 partidos. El de Saint-Nazaire siempre ha sido un futbolista avanzado a su tiempo, llegando a debutar con el primer equipo del Saint-Étienne en la Ligue 1 con tan solo 16 años. Todo un ejemplo de precocidad. Ahora, en este Mundial sub 20, tendrá la oportunidad de demostrar su valía frente a rivales mayores en edad y en físico con una Selección francesa que ha quedado en el grupo E junto a Estados Unidos, Nueva Caledonia y Sudáfrica.

Djylian N'Guessan, de la cantera del ASSE, en la Selección francesa / ASSE

Yassir Zabiri, el último gran proyecto de 'Los Leones del Atlas'

Yassir Zabiri es la gran perla de Marruecos para el próximo Mundial sub 20. Su técnica inigualable, regate endiablado y efectividad de cara a portería le convierten en uno de los futbolistas marroquíes más prometedores en los próximos años. Llega al torneo celebrado en Chile como uno de los máximos goleadores de las inferiores de su país y como la gran estrella de la sub 20 con la que ha marcado 14 goles en 24 partidos. A nivel de clubes, Zabiri debutó como profesional con el Unión Touarga, pero tan solo ocho meses después el Familicao de la Primera División portuguesa pagó 600.000 euros por él. Con los 'Famalicenses', en la 2024/25, jugó 79 minutos en seis partidos y anotó 3 goles. Puro talento.

Yassir Zabiri, estrella de Marruecos en este Mundial / 'X'

Keita Kosugi, lateral de presente para Japón

El lateral zurdo nipón es un fijo en el Djurgarden de la Allsvenskan y la Selección japonesa sub 20. A sus 19 años, Kosugi disputó 43 partidos con el conjunto sueco. En total 3.725 minutos, de los cuales 989 fueron en una Conference League en la que llegaron hasta las semifinales, donde el Chelsea les ganó por un 5-1 global. Destaca por su intensidad defensiva y su gran proyección ofensiva que avaló la temporada pasada con 4 goles y 5 asistencias. Es una de las principales armas de Japón en el Mundial sub 20, torneo que estrenarán el Grupo A ante Egipto, Nueva Zelanda y la anfitriona, Chile.

Keita Kosugi, capitán de las inferiores de Japón / Djurgardens

Vladyslav Krapyvtsov, talento del Girona en Chile

La Selección de Ucrania tendrá bajo palos a Vladyslav Krapyvtsov, guardameta de 20 años del Girona que destacó como remplazo de Paulo Gazzaniga. Es uno de los jugadores más prometedores del conjunto 'Gironí', aunque tan solo ha disputado cuatro partidos con el primer equipo. En este certamen tendrá la oportunidad de consagrarse en la portería de la selección entrenada Dmitri Mikhailenko y demostrar que está preparado para dar un paso más en su carrera. Su selección partirá des del grupo B junto a Corea del Sur, Paraguay y Panamá.