La estrella de Vinicius se apaga en Japón

¡Japón ganó por primera vez a Brasil! Y Vinicius Júnior, que es el niño mimado de Carlo Ancelotti, volvió a las andadas con Brasil. Su partido en Tokio, en la vergonzosa derrota de la Seleção (3-2) ante los nipones, fue una decepción absoluta. Se reabre el debate sobre si el jugador del Real Madrid tiene el perfil para liderar el proyecto canarinho en la búsqueda del ‘Hexa’ en el próximo Mundial.

Como había ocurrido el viernes en la ‘manita’ brasileña en Corea del Sur (0-5), el extremo merengue se desplazó a la punta del ataque para desempeñar la función de ‘9’. Y su actuación fue un naufragio.

Estuvo 57 minutos sobre el terreno de juego, hasta ser sustituido por Rodrygo, en los que no logró finalizar (ni a portería ni fuera de ella), no asistió, ni completó un solo regate, ni tan siquiera hizo un centro.

No fue el causante de la derrota brasileña, que se debió al colapso defensivo del segundo tiempo, pero no dio la talla como único solista, en un encuentro en el que no estaba el lesionado Raphinha y en el que Rodrygo y el ‘menino’ Estevão empezaron desde el banquillo. Arropado, Vini funciona; cuando él tiene que tirar del carro en Brasil, con o sin Ancelotti, es irrelevante, con una productividad ofensiva muy baja.

Ancelotti se equivocó

El plan arriesgado de Ancelotti fue un fiasco. El técnico optó por airear completamente a su equipo, en el que solo se mantuvieron tres ‘vacas sagradas’: Casemiro, Bruno Guimarães y Vinicius. El resultado de la probatura fue una Seleção irreconocible, principalmente después del descanso, cuando Japón, con mucha garra, le infringió un soberbio parcial de 3-0.

Esta Seleção B mostró una imagen mínimamente sobria en un primer tiempo burocrático. Los ‘nuevos’ dieron entonces la cara interinamente. Dos de ellos, el lateral Paulo Henrique (Vasco da Gama) y Martinelli, pusieron el 0-2, lo que dio una falsa sensación de credibilidad a las opciones de Carletto.

El castillo de naipes voló por los aires en unos segundos 45 minutos nefastos. Hugo Souza, portero corintiano que debutaba, no ofreció ningún tipo de garantías. Y el desvanecimiento de una defensa inédita lo personificó Fabrício Bruno, el veterano central del Cruzeiro, quien regaló uno de los tantos y acabó marcando otro en propia puerta.

Japón sacó los colores al proyecto de Ancelotti, jugando con mucho orden, coraje y convicción. Le dio la vuelta al marcador con merecimiento ante el cortocircuito generalizado canarinho.

Ancelotti intervino tarde y a la desesperada para intentar arreglar el desaguisado. Cambió el trío ofensivo, puso un pulmón como Joelinton en la medular y dio minutos a un lateral de construcción como Caio Henrique, en lugar de un Carlos Augusto muy inconsistente y superado. El empate no llegó, y Japón aún envió un balón al travesaño.

La derrota en sí misma, y la forma en que se produjo, es un jarro de agua fría para Ancelotti y para el acto de fe de toda la opinión pública brasileña con el italiano. Brasil tiene un arquetipo de once titular que transmite credibilidad, pero el fondo de armario es vulnerable.