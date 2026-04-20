Estevão: máxima preocupación para Carlo Ancelotti

A Carlo Ancelotti se le acumulan los contratiempos cuando falta menos de un mes para que dé la lista de los 26 internacionales brasileños que acudirán al Mundial 2026. La 'Canarinha' sufre una plaga de lesiones que afecta a la columna vertebral y que amenaza muy seriamente su potencial de cara a la cita norteamericana, donde buscará el 'Hexa'.

Estevão, que está teniendo un último tramo final de temporada muy complicado en el Chelsea, se lesionó una vez más este sábado. Todas las alarmas saltaron cuando el joven extremo de 18 años se retiró de Stamford Bridge prematuramente a los 16 minutos y tuvo que ser sustituido por Alejandro Garnacho. Por entonces, aún reinaba el empate sin goles ante el Manchester United, en un partido que acabó decantándose para los visitantes (0-1) con un tanto de Matheus Cunha (min 43).

"Estevão estaba devastado, lloraba mucho en el descanso", explicó su técnico, Liam Rosenior. Se temió lo peor en Londres, pero principalmente en Río de Janeiro, donde reside Carlo Ancelotti y está la sede de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Al extremo zurdo se le hicieron pruebas de imagen y los resultados de estas son esperanzadores. La noticia positiva es que el ex palmeirense no se perderá el Mundial, como el propio protagonista temió. La negativa, sin embargo, es que podría estar un mes de baja. Y este percance muscular en la pierna izquierda llega después de haber estado de baja durante tres semanas, entre febrero y marzo.

Entonces, Ancelotti le dio descanso y Estevão no viajó a Estados Unidos, algo que no hizo con Raphinha, que se rompió contra Francia en un amistoso que no valía nada, y como consecuencia de todo ello han sido cinco semanas de baja y el no poder estar presente en la eliminatoria de Champions contra el Atleti.

Raphinha no recibió el mismo trato que Estevão por parte de Ancelotti / Dani Barbeito

Desde que regresó de esta primera lesión, el extremo del Chelsea solo completó un partido entero: fue en la goleada por 7-0 ante el Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup.

El delantero empezará ahora con un plan intensivo de recuperación. Estas dos lesiones le han impedido jugar con regularidad desde febrero. Ha perdido su frescura, lo que es un factor diferencial en un futbolista de mucho talento que fundamenta su juego en el dribbling y en la velocidad.

En un principio, Estevão tiene reservado un lugar de titular en el Mundial en el flanco derecho del ataque, con Raphinha, Vinícius Jr. y Matheus Cunha como compañeros, formando el póker ofensivo diseñado por Ancelotti.

Ahora bien, los buenos minutos del exbético Luiz Henrique en la última fecha FIFA, combinados con los problemas musculares reiterados, podrían poner en entredicho la presencia del joven extremo en el once de Carletto.

De Alisson a Raphinha

Las lesiones de los internacionales brasileños empiezan por la portería, donde Alisson lleva un mes de baja por una ruptura muscular, lo que le obligó a perderse la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que su equipo, el Liverpool, fue eliminado por el PSG de Luis Enrique.

En la línea defensiva, la Seleção ha perdido a Vanderson, que tenía que ser titular en el lateral derecho y no llega a la cita mundialista, mientras que en el izquierdo, Alex Sandro vive de lesión en lesión en el Flamengo, en una recta final de carrera menguada por los reiterados problemas musculares.

En el centro del campo, Bruno Guimarães reapareció este fin de semana con el Newcastle, tras estar dos meses de baja. Jugó la última media hora en la derrota 1-2 ante el Bournemouth.

Mientras que, en el ataque, a la baja de larga duración de Rodrygo, que no reaparecerá hasta 2027, se suman los problemas de Raphinha, cinco semanas en el dique seco, y los dos percances musculares de Estevão.