Estevao, un jugador de videojuego y un buen socio para Raphinha

Estevao no es un futbolista de videojuego solo por su inmensa habilidad para levantar al espectador del sofá. Lo es porque avanza pantallas cada vez que juega, y a un ritmo frenético. No corre: supera niveles. No regatea: activa trucos. Y, con apenas 18 años, ya ha superado más desafíos que muchos veteranos en toda su carrera. El último, con la Brasil de Raphinha, que mira con ilusión al Mundial de 2026.

La última perla brasileña no se la llevó ni el Barça ni el Real Madrid. Surgió en Palmeiras y voló a Londres: fue el Chelsea de Enzo Maresca el que pescó al extremo, fichado por 34 millones de euros, con más ilusión que minutos en la élite europea. Un chico que juega como si conociera perfectamente las instrucciones para dejar huella en Europa. Para Ronaldo Nazário, no hay ninguna duda con él: “Estevao es como Lamine. Será una estrella del fútbol”, aseguró.

Nivel 1: Deslumbrar en el Brasileirao

Nacido en Franca (São Paulo) en 2007, Estevao empezó a llamar la atención muy pronto. Con apenas 16 años ya le apodaban Messinho, un mote tan tentador como arriesgado para un zurdo que encaraba rivales con la naturalidad de quien juega en el patio del colegio. El Brasileirao fue su primera pantalla superada, con un desparpajo impropio de su edad.

Nivel 2: Elegir destino en Europa

Su talento no tardó en cruzar el Atlántico. Desde el Viejo Continente, muchos de los mejores equipos del planeta se lanzaron a por él. Era cuestión de tiempo que alguien apretara el botón de 'fichar' antes de que el precio se disparara. Y ese fue el Chelsea: 34 millones de euros que apuntan a ser muy pocos.

El joven Estevão, durante un partido con Palmeiras / EFE

"Es un placer estar aquí donde tantos brasileños hicieron historia. Espero seguir el ejemplo de quienes escribieron una hermosa historia aquí en el Chelsea", afirmó el extremo brasileño, en su primera entrevista como jugador 'blue'. Aunque aún tendría que esperar para llegar al siguiente nivel, el de debutar en la Premier League.

Nivel 3: Debutar con la Canarinha

En septiembre de 2024 le llegó la oportunidad de vestir la camiseta de una de las selecciones más importantes de la historia del deporte rey: la de Brasil. Se convirtió en el quinto futbolista más joven de la historia en debutar, con 17 años y 135 días. Fue ante Ecuador (1-0), en un duelo correspondiente a la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Nivel 4: Samba en un torneo de calibre Mundial

Antes incluso de aterrizar en su nueva casa, Stamford Bridge, Estevao pudo mostrar su calidad ante todo el mundo. En el Mundial de Clubes, su Palmeiras llegó a cuartos de final para enfrentarse al Chelsea, que iba a ser su nuevo equipo pocas semanas después, y su particular presentación fue magnífica.

LLEGÓ LA MAGIA. LLEGÓ EL TALENTO. LLEGÓ LA LOCURA PARA PALMEIRAS 👏



GOLAZO DE ESTEVAO ANTE EL QUE SERÁ 'SU' CHELSEA 🙌@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/nEQX4Kd8VG — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

El extremo, que había dejado grandes destellos de calidad en las anteriores rondas pero que no había conseguido ver portería, firmó un auténtico golazo para dar vida al Verdão, que se despidió de Estados Unidos en esa eliminatoria. Además, lo marcó con la diestra, mandando un recado a aquellos que aseguran que es un “zurdo cerrado”.

Nivel 5: Presentación en la Premier League

Estevao lo avisó en unas declaraciones: “La Premier es muy intensa, pero me voy adaptando bien”. Sin embargo, su debut en la competición no fue nada mal. El Chelsea goleó al West Ham (1-5) en la jornada 2, en un choque que estuvo marcado por la lesión de Cole Palmer en el calentamiento, lo que le brindó la titularidad al ex del Palmeiras.

Pese a que un error suyo colaboró en el 1-0 de los 'hammers', se rehizo más tarde regalándole el 1-3 a Enzo Fernández tras una buena jugada individual por la derecha. Con 18 años y 120 días, se convirtió en el futbolista más joven en dar una asistencia con el Chelsea en la historia de la liga inglesa.

Estevão dejó buenas sensaciones en su primera titularidad con el Chelsea / X

“Es muy joven y un jugador fantástico. Estoy muy contento con él. Necesita adaptarse y cometer muchos errores para comprender en qué se diferencia la Premier League de la liga brasileña. Pero, en general, me ha impresionado”, destacó su entrenador.

Nivel 6: Primer gol con Brasil

Estevao ya sabe lo que es anotar con la selección absoluta de Brasil, un privilegio reservado para algunos elegidos. La 'canarinha' no es una 'pantalla' cualquiera, especialmente para un brasileño. Es un nivel soñado. Y él, con apenas 18 años, ya ha dejado su firma.

Lo logró en su sexto partido, ante Chile (3-0), después de aprovechar en la línea un balón dejado por Vigouroux tras un globo de Raphinha. Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, apunta a ser un buen socio para Raphinha en el ataque y uno de los jugadores clave de Brasil en el Mundial 2026.

Raphinha felicita a Estevao tras marcar el primer gol del encuentro / EFE

El juego de Estevao aún tiene muchísimos niveles por delante, pero ya ha superado algunos que parecían intocables, especialmente a su corta edad. Su partida sigue y promete emociones mucho más fuertes, así como niveles más complicados. Pero su habilidad, innata, obliga a mantener todos los ojos pendientes de él. Y viene la Champions League. ¿Cuál será su próximo desafío?