Estéban Lepaul: el 'killer' francés que pasa por debajo del radar

El delantero centro es una pieza clave en cualquier equipo. Algunos técnicos apuestan por potentes arietes, capaces de hacer bueno cualquier centro, mientras que otros buscan un perfil más asociativo, un jugador capaz de mover la línea defensiva y de combinar con sus compañeros.

Sea del estilo que sea, tener un delantero capaz de anotar grandes cantidades de goles siempre es un argumento positivo para conseguir objetivos ambiciosos. Los 'killers' suelen ser siempre muy buscados en el mercado, y en cuanto un jugador supera los veinte tantos anotados, los clubes saben que llegarán llamadas preguntando por él.

Esta situación es la que seguramente esperaba tener el Stade de Rennes tras la enorme temporada que hizo su delantero Estéban Lepaul. El francés de 26 años terminó siendo el máximo goleador de la Ligue 1 con 21 tantos anotados, muy por delante de los otros dos jugadores que completaron el podio, Greenwood y Panichelli, ambos con 16.

Fue especialmente buena su segunda vuelta: entre febrero y mayo marcó doce goles en catorce partidos, ayudando a su equipo a quedar en sexta posición, lo que le dio una plaza en Europa League para esta temporada.

Lepaul, celebrando un gol / @lepaul_19

Tras su gran año, su nombre sonó incluso para entrar en la lista de Deschamps para el Mundial, pero el seleccionador optó por incluir a Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace. El del Rennes, eso sí, declaró que tampoco esperaba ser convocado.

La irrupción de Lepaul en la élite fue tardía: su primera temporada en Ligue 1 fue la 24/25, cuando marcó 13 goles con el Angers, hecho que llevó al Rennes a pagar 13,5 millones de euros por él, un precio que le ha salido barato viendo sus cifras.

Tras esta gran irrupción, de forma inesperada, su nombre no ha sonado para ningún equipo hasta la fecha. En un mercado en el que la Premier League paga cifras astronómicas por delanteros con cifras mucho peores, Lepaul sigue brillando en el Stade de Rennes, con el que ya ha marcado seis goles esta pretemporada, entre los cuales se incluye un hat-trick al Galatasaray.

Todavía queda tiempo para que pueda producirse su salida, pero es muy sorprendente que un delantero que fue capaz de coronarse como máximo anotador de la liga francesa con un equipo que quedó sexto no haya sonado para ser el refuerzo de un equipo de Champions. Lepaul tiene contrato hasta 2030 y una valoración de 35 millones de euros según 'Transfermarkt'.

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Este fin de semana tendrá un exigente debut en Ligue 1, pues su equipo se enfrenta al PSG en el Parque de los Príncipes. Un gran escenario en el que una posible buena actuación podría reavivar su nombre como una de las sorpresas de última hora en el mercado.