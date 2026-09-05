Esteban Cambiasso (46 años), exfutbolista: "Mi mejor experiencia en el fútbol es mi única temporada en el Leicester"

El fútbol es emoción, y los clubes y las instituciones quieren, cada vez más, apelar a ese sentimiento para mantener a los aficionados leales y activos. En este sentido, alguien que puede hablar muy bien de qué se siente tanto dentro como fuera del terreno de juego es un exfutbolista, y así lo hizo el argentino Esteban Cambiasso, campeón de la Champions League con el Inter de Milán. Según él, lo que de verdad queda de una carrera en el fútbol de élite no los títulos, sino las emociones.

"Creo que lo mejor son las emociones", dijo Cambiasso en una intervención en el marco del acuerdo entre Haier y la Liga de Campeones presentado en IFA Berlín 2026. "Porque al final de nuestra vida, las cosas que recordamos más que las otras son las emociones que sentimos y vivimos en nuestra vida". Y enumeró, sin jerarquías, los distintos rostros de esa emoción: "A veces es un gol que ganas, a veces es una gran parada de tu portero, a veces es un campeonato que ganas, y a veces es un momento en el que puedes salvar a tu equipo". Por eso, remató, "no creo que el trofeo más importante sea la mejor emoción que tengas en tu vida".

Como ejemplo, el argentino confesó que la mejor experiencia futbolística no la tuvo levantando títulos con el Real Madrid o con el Inter de Jose Mourinho, sino en Inglaterra con el Leicester City, ya en los últimos años de su carrera.

"Mi mejor experiencia en el fútbol es mi única temporada en Leicester, y probablemente sea el único club en el que nunca he ganado un trofeo", explicó. "Estuvimos 15 partidos en el fondo de la liga, y en los últimos 9 partidos ganamos 7. La emoción y el sentimiento de la ciudad, de la gente, fue realmente una locura".

Y añadió, comparando esa salvación con sus éxitos internacionales: "Después de llegar a la permanencia, la emoción que sientes dentro es más grande que ganar una copa".

Preguntado por cómo ha cambiado la relación entre jugadores y aficionados en la era de la inmediatez digital, Cambiasso subrayó que esa relación nunca fue igual en todos los países. "En Inglaterra es un entretenimiento; en Italia y España es una gran pasión, una gran parte de la vida", detalló.

Y fue más allá al hablar de Argentina: "Es el momento en el que puedes sacar todos tus problemas, todas las cosas malas de tu vida, y vas al estadio para expresarlo todo".

Por eso, dijo, el futbolista carga con una responsabilidad que trasciende el resultado: "Muchas veces los futbolistas tienen un gran peso que llevar, porque es la vida de la gente".

Sobre la exposición constante que impone hoy el fútbol, fue crítico con el fenómeno de grabarlo todo con el móvil. "Necesitamos ser conscientes de que a veces estamos filmando un momento que no estamos disfrutando, para probablemente disfrutarlo en el futuro, pero ese momento es ese momento. No es el momento futuro", reflexionó. Y se definió sin rodeos: "Si me ven con el teléfono en un penalti, avísenme, porque yo no soy de esa clase de gente. Para mí, el partido es el partido".

El exmediocampista también abordó la relación entre patrocinadores y vestuario, y puso el foco en la comunicación interna de los clubes. "El club tiene la responsabilidad de informar al jugador de todo lo que está haciendo. Porque si tratas al jugador como una manzana, después es difícil, el jugador puede reaccionar de forma distinta", advirtió. A su juicio, detrás de cada patrocinio hay un trabajo invisible para el futbolista: "En el momento en que marcas, quizá ves la publicidad en el estadio, pero no entiendes lo que hay detrás de todo ese trabajo".

Noticias relacionadas

Cambiasso cerró su intervención con un mensaje dirigido a los más jóvenes, en la estela del último Mundial. "Lo más importante ahora, para que los niños tengan grandes emociones, es tener grandes sueños. Porque si eres un niño y alguien te dice que no puedes lograrlo, yo creo que eso no es cierto", afirmó, poniendo como ejemplo a selecciones como Cabo Verde y sacando su defensa a la decisión de la FIFA de ampliar las selecciones participantes en torneo. "Nadie quería a este tipo de países en el Mundial, y luego entiendes que es una gran oportunidad para esos chicos. Todo el mundo esperaba ver a Cristiano Ronaldo o a Messi, y al final un chico que nadie esperaba, como Vozinha, acabó copando las miradas. Tuvo una pequeña oportunidad y la agarró".