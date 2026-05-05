Estallan contra Greenwood por los fracasos del Marsella: "Es una vergüenza"

La derrota del Marsella (3-0) ante el Nantes lo dejó oficialmente sin opciones a jugar la Champions League la próxima temporada, está en peligro de no jugar ninguna de las competiciones europeas y la prensa francesa señala a Greenwood como uno de los responsables de la mala temporada del equipo.

El delantero inglés no anota desde hace siete partidos y en el último mostró una de sus actuaciones menos sólidas, acertando apenas el 71% de los pases que realizó, debajo del 82% de precisión que promedia en la temporada. Un partido de pocas luces que desató el enfado de algunos.

"¡Eres un perdedor, lárgate! Lo que hizo contra el Nantes fue vergonzoso. Lo vi paseándose. Hubo momentos en los que solo lo observaba y él solo estaba fingiendo, no le importa (el equipo)", aseveró Christophe Dugarry, exfutbolista francés y ahora analista.

El exjugador no desaprovechó la oportunidad y le recordó también que el Marsella lo firmó cuando parecía estar sin opciones luego de ser acusado de agresión sexual -- caso que después fue desestimado.

"Podría no haber vuelto a jugar, pero el Marsella corrió el riego, lo recibieron con los brazos abiertos, ¿y se burla de ti? Es una vergüenza. Debería ser condenado, quemado en la hoguera", atacó Dugarry, quien durante su carrera futbolística jugó tres temporadas en el Marsella.

De lo mejor del Marsella

Su segunda temporada en el sur de Francia no ha robado las portadas como lo consiguió con sus 21 goles en la Ligue 1 durante la temporada 2024/25, pero su desempeño sigue siendo de lo mejor del equipo marsellés.

Es el líder del equipo en todas las categorías ofensivas. Esta temporada a lo largo de todas las competencias nadie ha disputado más juegos que él (43), siendo a la vez el máximo anotador (25) y asistente (10); con 15 de esos goles llegando en la Ligue 1.

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Con dos partidos restantes en la camapaña, el Marsella está en la séptima posición de la clasificación, a tan solo un punto de entrar en la zona de competiciones europeas, pero además de estar obligado a ganar, depende de los resultados de los equipos que le adelantan (Mónaco, Rennes y Lille).