En Estados Unidos ya piden a Guardiola como seleccionador

La salida de Pep Guardiola del Manchester City ha sembrado la mayor incógnita en la cabeza de todos: ¿cuál será su siguiente destino? Aunque nadie conoce sus planes, en Estados Unidos tampoco se hacen esperar y ya levantan la mano para ser su siguiente proyecto.

Con fiebre mundialista, las Barras y las Estrellas buscarán hacer su mejor participación en la Copa del Mundo, pero el equipo comandado por Mauricio Pochettino tampoco los ha inspirado a creer que realmente son contendientes y con su contrato expirando al finalizar el torneo, no ven con malos ojos un cambio de entrenador.

Quien no tiene ninguna duda es Alexi Lalas, el histórico defensa estadounidense que en cuanto se enteró de la salida de Guardiola aseguró que habrían de "hacerle una llamada" para llevarlo al banquillo nacional.

"Si Pep Guardiola está disponible, serías un tonto de no hacerle una llamada, sentarte y ver qué piensa al respecto (de dirigir a Estados Unidos)", afirmó en su podcast, Alexi Lalas' State of the Union.

Guardiola levanta la FA Cup, su último título conquistado con el Manchester City / EFE

La propuesta del dos veces mundialista se encuentra lejos de ser una posición oficial por parte de U.S. Soccer (la federación a cargo del fútbol en el país), pero Guardiola no descarta el dirigir una selección e incluso ha declarado que es uno de sus deseos.

"Me gustaría vivir un Mundial, Euro, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir eso. No sé cuándo, cinco, diez ó 15 años; pero me gustaría dirigir en una Copa del Mundo como entrenador", afirmó Guardiola en una entrevista para 'ESPN' en 2024.

Un nuevo reto para Guardiola

Para Lalas, dirigir al cuadro americano presenta un doble reto que lo haría aún más atractivo para el entrenador catalán, no solo por tratarse de un equipo nacional, pero también por ser uno "menor comparado a los élite" que ha dirigido al máximo nivel.

"Pep ha establecido su grandeza, haciendo a los grandes equipos aún más grandes. En Estados Unidos no caería en un gran equipo", agregó el ahora comentarista americano.

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Aunque su mejor participación en un Mundial es un tercer lugar, eso fue en la primera edición de 1930. Albergando el torneo por segunda vez en la historia, Estados Unidos buscará igualar su mejor desempeño en el milenio y alcanzar los cuartos de final, algo que no consiguen desde 2002.