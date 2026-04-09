Estados Unidos y la MLS abren las fronteras al talento sudamericano

A pasos acelerados sigue creciendo la MLS y ha conseguido cambiar su imagen, pasando de ser vista como una liga para retirarse a una en la que los talentos sudamericanos han decidido probar suerte y utilizar como posible trampolín en su carrera.

Mientras sigue suponiendo un paraíso para algunos jugadores que sobre el final de su carrera buscan combinar estilo de vida con un fútbol atractivo -- como Messi en Miami, Son Heung-min en Los Ángeles o Griezmann próximamente en Orlando -- , ha logrado también elevar el nivel del juego firmando a jóvenes internacionales, de países con mayor tradición futbolera, para impulsar el nivel.

Al ritmo sudamericano

La creciente exposición de la MLS en el mercado internacional la ha convertido en el nuevo destino deseado por los jugadores sudamericanos, cuyos 123 futbolistas representan aproximadamente el 14,4% de todos los jugadores en la liga.

En comparación, LaLiga cuenta con 67 jugadores de países sudamericanos, que integran el 29,5% del total (227) de jugadores extranjeros (Transfermarkt).

Thiago Almada, jugador argentino del Atlético de Madrid, jugó en el Atlanta United antes de llegar al fútbol europeo / EFE

La liga más internacional

A lo largo de los 30 equipos que integran la liga, se encuentran jugadores de 78 nacionalidades distintas; convirtiéndola en la más internacional de las competencias profesionales en Estados Unidos. En comparación, LaLiga presume jugadores de 60 países entre sus 20 equipos.

Pero lo que más ha marcado el cambio en la identidad de la MLS no es la multiculturalidad, sino los futbolistas que llegan a ella, ya sea como hijos de migrantes que se desarrollaron en el sistema estadounidense, o como futbolistas internacionales que buscan una mejor oportunidad en ella.

Alphonso Davies (izq.), jugador canadiense de ascendencia ghanesa formado en los Whitecaps de Vancouver y actualmente jugador del Bayern Múnich / EFE

Un nuevo mercado

Contrario a como ocurría a inicios de siglo, cuando la liga buscaba crecer con la importación de estrellas sobre el ocaso de su carrera, la MLS ha conseguido ser una liga de paso que en ocasiones puede ser el puente al fútbol europeo.

Tan solo en esta temporada 2025/26, más de 60 futbolistas lograron firmar por clubes europeos, ya sea en calidad de préstamos o en compras definitivas. Es una mezcla de talento y juventud la que ha permitido el crecimiento de la liga tanto en lo económico como en lo deportivo.

Con una edad media de 25,8 años, el futbolista promedio de la MLS es más joven que aquel de cuatro de las cinco ligas top de Europa -- únicamente mayor que el 25,6 de la Ligue 1. Si bien, esto no representa una mejor calidad del futbolista, sí representa más tiempo restante en su carrera, lo que se traduce en un mayor mercado al cual exportar jugadores.

Con la mirada al futuro

El desarollo de la MLS para combinar un fútbol competitivo en la región, con las condiciones de vida que ofrece Estados Unidos y el manejo del mercado que han realizado los clubes ha propiciado las condiciones para que los futbolistas volteen a ver la liga como una opción real para impulsar y desarrollar su carrera.

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