Los estadios argentinos homenajearán a Messi con un minuto de aplausos

El anuncio de la retirada de Leo Messi de la selección argentina continúa provocando reacciones. La última llega desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien hoy ha anunciado que homenajeará al astro con un minuto de aplausos en todos los estadios del país donde se disputen competiciones oficiales este fin de semana.

"Se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa) se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la selección argentina", comunicó este miércoles la AFA en una nota.

El comunicado agrega que "en aquellos estadios que cuenten con pantallas deberán, previo al inicio de encuentros, difundir el video institucional de la Asociación", en referencia al material audiovisual publicado a través de las redes de AFA en homenaje al jugador tras conocerse su decisión.

Messi cierra su etapa con Argentina como campeón del mundo, bicampeón de América y campeón de la Finalissima. Además, ganó el Mundial Sub-20 de 2005 y el oro olímpico de 2008.

El delantero disputó más de 200 partidos con la 'Albiceleste', con la que marcó 125 goles y repartió 68 asistencias entre 2005 y la reciente final del Mundial 2026, en la que su equipo cayó por 1-0 ante España.

El exjugador del Barça anunció este lunes su retiro de la selección en una emotiva carta. "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", reconoció con sinceridad. El legado que deja es eterno.

Desde Argentina informan que el minuto de aplausos de este fin de semana no es el único tributo que tienen previsto la AFA realizarle a Messi. 'La Nación' publica hoy que el organismo que rige el fútbol argentino tiene la intención de organizar un partido despedida del 10 en el estadio Monumental, y que incluso podría jugarse en la próxima doble fecha FIFA -en la que pueden disputarse hasta cuatro encuentros, entre el 21 de este mes y el 7 de octubre-. El duelo que vive la familia Messi tras el fallecimiento del padre del jugador, Jorge Messi, podría retrasarlo todo.