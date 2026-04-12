Las espinilleras, el debate que abre la 'herida' en el fútbol

El fútbol europeo vuelve a mirarse en el espejo tras una imagen incómoda. La viral lesión (o herida) sufrida por Lewis Holtby, jugador del NAC Breda en la Eredivisie, ha reabierto un debate que llevaba años latente: la verdadera eficacia de las espinilleras en el fútbol actual.

La acción, más allá de su espectacularidad, no es excepcional. Lo que sí resulta cada vez más frecuente es el contexto, y es que ya es habitual ver a futbolistas que compiten con protecciones mínimas, en ocasiones casi simbólicas, en una zona especialmente vulnerable como la tibia. Espinilleras minúsculas o incluso cartones y calcetines son ahora las alternativas a una prenda reglamentariamente obligatoria que antes era tan importante.

Una obligación ambigua en el reglamento

En este sentido, las Reglas del Juego del fútbol obligan a llevar la prenda, pero su idoneidad es algo difusa. Según el librito de la IFAB, las espinilleras se encuentran debajo del equipamiento obligatorio de un jugador, aunque solo se aclara que "deberán estar fabricadas de un material adecuado y tener un tamaño apropiado que proteja de manera razonable; quedarán cubiertas por las medias".

Además, un cambio reciente en las reglas apunta a que "los jugadores serán responsables del tamaño y la adecuación de las espinilleras", sin especificar estándares técnicos o de seguridad.

Ese margen ha sido suficiente para que, en la práctica, el concepto de protección se haya ido diluyendo y ya no sean los árbitros los encargados de dilucidar si la seguridad de las espinilleras es la adecuada. Así pues, hoy en día es habitual ver a jugadores con espinilleras de tamaño muy reducido, lejos de las que hace dos décadas ocupaban prácticamente toda la tibia, algo que hace que cada vez más se vean imágenes de jugadores con cortes o heridas en las tibias, además teniendo en cuenta el uso de tacos de aluminio por la mayor parte de jugadores de fútbol profesional.

¿Moda o renidimento?

Como en otras partes del equipamiento de los jugadores, la evolución del juego y de las modas han ido cambiando en la indumentaria de los futbolistas, así como en el modelo de juego. Un fútbol más rápido, más técnico y más exigente en lo físico han hecho que algunos jugadores apuesten por la ligereza, la movilidad y la comodidad de no llevar espinilleras grandes.

Algo que, al mismo tiempo, desnuda un problema real de protección en una zona crítica con escasa cobertura muscular y, por lo tanto, altamente vulnerable.

De hecho, algunos sectores defienden una revisión normativa que establezca criterios más estrictos, como un tamaño mínimo o estándares de absorción de impacto. Otros apelan a la libertad del jugador para decidir sobre su propio equipamiento.

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Ahora, el caso de Holtby no ha hecho más que amplificar una discusión que ya existía en el fútbol profesional. Entrenadores, árbitros, preparadores físicos y médicos llevan tiempo señalando la contradicción.