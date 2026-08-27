FÚTBOL INTERNACIONAL
La espera de Ansu Fati se alarga
El delantero del Mónaco sigue sin poder debutar esta temporada por molestias y tampoco estará ante el Górnik
La espera continúa para Ansu Fati. El delantero del AS Mónaco no figura en la convocatoria de Filipe Luís para el partido de este jueves frente al Górnik Zabrze, correspondiente a la vuelta del 'play-off' de la Conference League. El conjunto monegasco hizo pública la lista de jugadores disponibles y el atacante español vuelve a quedarse fuera.
La ausencia llega después de que Ansu tampoco pudiera participar en el encuentro de ida, disputado el pasado 20 de agosto en Polonia, ni en el estreno de la Ligue 1 ante el Le Havre. El Mónaco se impuso por 2-3 al Górnik en el primer asalto y este jueves buscará sellar su clasificación para la fase de liga de la competición europea.
El atacante sigue arrastrando las molestias en el gemelo que ya le apartaron de los amistosos de pretemporada. El problema se ha alargado más de lo previsto y Ansu todavía no ha podido estrenarse esta temporada. El Mónaco está siendo prudente con su recuperación y, por ahora, no hay una fecha fijada para su regreso.
De esta manera, Ansu continúa sin disputar un solo minuto oficial esta temporada. Mientras el Mónaco ya ha comenzado su calendario competitivo, el delantero sigue centrado en recuperarse de sus problemas físicos antes de volver a trabajar con normalidad junto al grupo.
Además, el calendario que tiene por delante el conjunto de Filipe Luís tampoco invita a pensar en un regreso inmediato. El Mónaco recibirá este domingo al Olympique de Marsella en el Louis-II y, posteriormente, visitará al Paris Saint-Germain. Y es que el regreso de Ansu podría producirse durante el mes de septiembre.
Confianza en Ansu Fati
El Mónaco decidió ejecutar este verano la opción de compra de 11 millones de euros que figuraba en el acuerdo con el FC Barcelona, convirtiendo al atacante en jugador del club a todos los efectos.
La decisión estuvo respaldada por el rendimiento que ofreció durante la pasada temporada. Ansu recuperó protagonismo y terminó el curso con 12 participaciones de gol, 11 de ellas en la Ligue 1 y otra en la Champions, cifras que convencieron al conjunto del Principado para apostar definitivamente por él.
Ahora, sin embargo, su nueva etapa ha comenzado con un frenazo. Ansu Fati tendrá que seguir esperando para volver a competir, y en el Mónaco mantienen la prudencia para evitar que sus problemas físicos vuelvan a retrasar su regreso.
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