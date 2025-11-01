SERIE A
El español Diego López, nuevo director deportivo del Génova
El equipo italiano anunció la destitución de Patrick Vieira
EFE
El español Diego López se convirtió este sábado en el nuevo director deportivo del Génova, el mismo día de la destitución del entrenador francés Patrick Vieira.
"El Génova anuncia que ha confiado la responsabilidad de Director de Fútbol a Diego López, nacido en 1989, con una trayectoria profesional construida en puestos de director deportivo, jefe de ojeadores y ojeador, en los clubes deportivos de Mónaco, Lille, Excelsior Mouscron, Burdeos y Lens", informó en un comunicado el club.
Nacido en Valencia, aunque residió la mayor parte de su vida en Francia, López hereda el puesto de Marco Ottolini.
"Agradezco a los propietarios y a la directiva su confianza. Es un honor trabajar para un club con una gran tradición, una afición excepcional y una visión clara de las acciones a emprender: la ambición deportiva y la identidad deben caracterizar nuestro camino. Confío en estar a la altura de las expectativas de este club", fueron las primeras palabras de López en el cargo.
En lo deportivo, el Génova está inmerso en una profunda crisis de resultados, con el peor inicio de temporada de su historia. Es colista con 3 puntos y sin conocer la victoria en las 9 primeras jornadas.
Situación que este mismo sábado desembocó en el despido del francés Patrick Vieira.
A la espera de la decisión sobre el nuevo técnico, el Génova, que juega este lunes ante el Sassuolo, estará dirigido de forma interina por Roberto Murgita, asistente hasta el momento en el primer equipo, y Domenico 'Mimmo' Criscito, entrenador de la cantera.
