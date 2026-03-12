¡España supera a Alemania en la carrera por la quinta plaza extra de Champions!

España ya ha superado a Alemania y la quinta plaza extra de Champions está más cerca que nunca. El formato de la Champions implementado la pasada temporada trajo consigo una novedad importante con respecto a los cupos europeos de los que dispone cada una de las grandes ligas del continente. Desde que se estableciese la 'fase liga' tanto en la Champions como en la Europa League y la Conference, cogió una gran relevancia el papel colectivo de los diferentes equipos de cada país que participan en competición europea durante la temporada. Y, por el momento, España brilla lejos de sus fronteras.

En juego hay ni más ni menos que una plaza extra para la próxima edición de la Champions y, en caso de LaLiga, la posibilidad de que el quinto se clasifique para la Liga de Campeones y que el séptimo (y el octavo dependiendo del ganador de la Copa del Rey) también vaya a Europa.

Y a eso aspira LaLiga de cara a la próxima campaña. Ya lo logró el curso pasado, aunque este año no será tarea fácil hacerse con una de los dos plazas extra que la UEFA entrega a las ligas con una mejor puntuación media de coeficiente. A día de hoy, España compite contra Alemania, con la Premier League a años luz y prácticamente habiéndose asegurado ya el tener cinco equipos en la próxima Champions.

Así va el ránking

La Premier, con colchón

En estos momentos, Inglaterra tiene prácticamente asegurada ya esa plaza extra en la próxima Champions 26/27 pese al batacazo que se pegaron los equipos británicos en la ida de los octavos de final de la Champions. Ninguno logró la victoria y tres de ellos están prácticamente eliminados, pero la renta que cosecharon en la 'fase liga' les permite seguir en cabeza a mucha distancia del segundo.

Real Madrid - Manchester City. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los ingleses suman 22,513 puntos de promedio y, al menos hasta que se dispute la vuelta, cuentan con nueve equipos remando a su favor. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Newcastle (Champions), Aston Villa, Nottingham Forest (Europa League) y Crystal Palace (Conference League) están en las rondas eliminatorias, aunque el papel de todos ellos la semana que viene definirá el rumbo inglés.

LaLiga adelanta a Alemania

Por su parte, LaLiga ha protagonizado una remontada espectacular hasta el punto de haber superado ya a la Bundesliga, que disfrutaba de un buen colchón de puntos pero que ha ido cayendo con el paso de los días y con el pobre papel de los equipos alemanes en la Champions.

Todo parecía más que decantado, sobre todo teniendo en cuenta que España partía en desventaja en relación a las demás competiciones desde que Villarreal y Athletic Club quedaran eliminados de la Champions, además con un papel muy pobre y dejando un escaso balance de puntos.

Giuliano Simeone del Atletico de Madrid en acción durante el partido de la UEFA Champions League ante el Tottenham / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Cabe recordar que, según el sistema que utiliza la UEFA, la puntuación total que va sumando cada conjunto se divide entre el número de equipos de su liga que comenzaron la competición. Así, el adiós de 'groguets' y 'leones' de la Liga de Campeones -lo que supone dos balas menos- obliga a los seis equipos restantes (Real Madrid, Barça, Atlético, Celta, Betis y Rayo) a realizar un papel todavía más destacado tanto en Champions como en Europa League y Conference para que LaLiga pueda disponer el año que viene de esa plaza extra.

Y, de momento, lo están logrando. El gran papel en la Champions del Barça (pasó directamente a octavos y sumó un valioso empate en la ida ante el Newcastle), del Atlético (superó el play-off y goleó al Tottenham el martes) y del Real Madrid (superó el play-off y goleó al City el miércoles) han ayudado al sorpasso de España a Alemania.

LaLiga cuenta a día de hoy con 18,031 puntos de coeficiente UEFA y con seis equipos de ocho posibles todavía con vida en Europa. La competición española ya aventaja en 31 décimas a la Bundesliga, que suma exactamente 18,000 puntos de coeficiente al contar solo con cinco equipos de siete posibles y únicamente dos de ellos en octavos de la Champions: el Bayern (goleó a la Atalanta) y el Leverkusen (empató contra el Arsenal).

¿Qué necesita España?

A partir de ahora, cobra mucha importancia que todos los equipos españoles ganen en la Europa League (Betis y Celta) y en la Conference League (Rayo Vallecano) y que Barça, Atlético y Real Madrid certifiquen su presencia en cuartos de final la semana que viene (otorga una bonificación extra), y si es posible, con victoria en el partido de vuelta, lo que permitiría sumar todavía más puntos.

Si bien avanzar en Champions tiene más valor, todo lo que puedan aportar a la causa tanto Betis y Celta en la Europa League como el Rayo en la Conference ayudará a trasladar toda la presión a los equipos de la Bundesliga, cuya eliminación europea supondría siempre una gran noticia para el fútbol español.

Quienes lo tienen ya prácticamente imposible son los italianos, que solo cuentan con cuatro equipos con vida de siete posibles y la Atalanta, tras un 1-6 en la ida, está virtualmente eliminada de la Champions, dejando sin representación a la Serie A en la máxima competición internacional.